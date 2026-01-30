傳輝達要蓋第二總部、今有機會見黃仁勳？蔣萬安全說了

記者陳思妤／台北報導

輝達執行長黃仁勳昨（29）日抵台，傳出輝達除了原定的北士科T17、T18之外，還想要再蓋第二總部，地點可能選在洲美國小預定地。對此，台北市長蔣萬安今（30）日表示，目前沒有相關訊息。但至於是否今天會見到黃仁勳？蔣萬安稱，理解黃仁勳行程緊湊，一切配合黃仁勳的行程安排。

黃仁勳29日抵台，出關後親自發送養樂多跟三明治，接著還跑去剪頭髮，他天將參加輝達的尾牙。而北市府也希望能邀請他親自出席北士科T17、T18地上權的簽約儀式，蔣萬安還親自寫了E-mail邀請。

蔣萬安今天上午出席中正區115年度市長與里長有約活動，會前被媒體問到，今天會和黃仁勳見面？蔣萬安回應，持續跟輝達保持聯繫，也理解黃仁勳這次來台灣停留的時間行程非常緊湊，一切配合黃仁勳行程安排。

對於傳出輝達要在台北蓋第二總部，地點選在洲美國小預定地？蔣萬安說，目前沒有相關訊息，如果輝達提出需求，一樣會給予協助。

