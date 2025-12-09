傳輝達H200晶片銷中國「25%分潤金台灣買單」？她揭背後真相這樣說

財經中心／林昀萱報導

川普允許輝達對中出口H200晶片，傳出25%分潤金將由台灣買單，引起討論。（圖／翻攝Pixabay)

美國總統川普（Donald Trump）宣布，允許輝達（Nvidia）出口H200晶片至中國，並以其中「25%的金額支付給美國」作為條件，有白宮官員透露，因H200晶片在台灣製造，25%的分潤金將以進口稅方式向台灣徵收，引起討論。對此，財經網美胡采蘋揭背後真相直言「怎麼可能台灣吐給你？」

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）透露，已告知習近平，美國將在符合國家安全條件下允許輝達向中國及其他已批准國家的客戶出口H200產品，其中有25%的金額將上繳給美國。據《路透社》報導，有白宮內部消息傳出，因H200晶片生產地為台灣，將由台灣以進口稅名義支付。晶片則先送往美國審查，確保沒問題才自美國出口到中國。

對此，胡采蘋在臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」直言：「川普同意輝達賣H200晶片給中國，我是覺得你能賣超過三個月大家再來評論這條。」針對25％分金及晶片將先送往美國審查再出口中國，胡采蘋列出3點表示：「我真的笑死，所以美國人也知道台灣有一堆不肖廠商會偷幫中國搞鬼嗎？還要先送去美國檢查嗎。台灣供應鏈支付進口稅？這到底誰跟路透社講的消息，這人根本沒報過關稅吧，這當然是進口商付款啊，怎麼可能台灣吐給你？台灣吐給你，那我們不還是叫NVIDIA結帳嗎？不然全台灣夜市也可以拒賣黃仁勳啊！」

胡采蘋認為，這些官員連怎麼節稅都還沒搞清楚，「肯定是黃仁勳跟川普兩人講一講就發社群了，這能賣幾個月還真不知道，到時候哪家AI巨頭再跟川普講一講又禁售了，不如就亞馬遜那批折舊年限縮短被拿去推理的H系列晶片賣過去算了，也讓Michael Burry死得瞑目。」

