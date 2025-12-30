傳辦公室主任疑濫用「首長專車」 江啟臣：若有，再犯就處分

有媒體報導接獲爆料，立法院副院長江啟臣14日正式宣布參選台中市長後，其辦公室林姓主任長期濫用副院長專屬「首長專車」。對此，江啟臣今（30日）上午表示，已請立院總務處了解是否違規，若有檢討改進，要求同仁不能再犯，再犯就處分。

立法院副院長江啟臣。（中天新聞）

江啟臣上午進入立法院議場前，針對媒體報導他的辦公室林姓主任疑有濫用公務車的情形，作出回應。

江啟臣表示，「我想，這部分，已有媒體報導，那我也已經請總務處去了解使用上是否有違反規定。若有，我們就檢討改進，而且要求同仁不能再犯。那再犯，我們就處分。謝謝。」

媒體追問：「包括去接小孩這件事情嗎？」江啟臣當時轉頭進入議場，未作進一步回應。

據《鏡周刊》今天報導，立法院副院長江啟臣14日正式宣布參選台中市長，隨後緊鑼密鼓展開相關拜會行程。本刊接獲爆料並直擊，12月15日起，江啟臣辦公室林姓主任長期濫用副院長專屬「首長專車」，不僅在官邸宴客後要求司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、送她到指定地點，連江宴客前都要求司機載伴手禮，差遣公務車司機形同把首長車當私家車，知情人士控訴，林姓主任利用權勢欺壓司機與工友，濫用特權的行徑已引發不滿。

《鏡周刊》也報導江啟臣被問及此事時回應，他說自己對此狀況並不知情，通常他都只是跟公務車說幾點來接，「有時候應該是在辦公室跟官邸之間才會用到，大部分我都在車上」。

