傳農曆年前將下台由鄭麗君接任？卓榮泰笑回：我周四已請她代理主持院會

行政院長卓榮泰今（15）日舉行「捍衛憲政秩序」記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

媒體報導，府院高層規劃新組戰鬥內閣，時間點落在明年農曆新年前，現任行政院長卓榮泰將下台，最可能接任者為副院長鄭麗君。對此，卓榮泰今（15）日回應時笑稱，「我周四已請她代理主持行政院會了。」

上周四行政院會，卓榮泰罕見缺席，由鄭麗君代理主持。媒體詢問卓榮泰為何缺席時，發言人李慧芝表示，按照行政院議事規則，院長有事不能來主持時，由副院長代理沒有問題，卓榮泰臨時有要公，沒有主持晨會與院會。在媒體追問下，李慧芝會後補充，卓榮泰主要是聲音沙啞，無法主持會議或致詞，但上午仍有聽取相關報告，處理要公。

對此，卓榮泰下午舉行「捍衛憲政秩序記者會」時笑著回應，「我周四已請她代理主持行政院會了。」

