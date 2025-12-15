傳農曆年前換閣揆「卓下鄭上」？卓榮泰未正面回應、僅笑答「上週四已請鄭麗君代替開會」

政壇傳出，明年農曆過年前卓榮泰（右）可能下台、由副院長鄭麗君（左）接任閣揆，但對此卓未正面回應。（圖／鄒保祥攝）

朝野對立加劇，行政院長卓榮泰今天（15日）宣布不副署《財劃法》修正案，與在野黨直球對決，他也喊出，如果被提出不信任案倒閣，那將會是他畢生的民主勳章。在此劍拔弩張之際，突然有媒體報導，政壇傳出府院高層規劃新組戰鬥內閣，明年農曆過年前卓榮泰可能下台、由副院長鄭麗君接任。對此，卓榮泰並未正面回應，僅笑說上週四已請鄭麗君代替他主持院會了。

卓榮泰今天公開宣示不副署《財劃法》修正案，把朝野對立的球丟在藍白。他說，行政院今天提出不副署，立委有意見、反對，還是可以依照《憲法》增修條文提出不信任案倒閣，「這個就不叫行政院的獨裁，有後續法律的救濟，有憲法的機制，就不叫獨裁」。

卓榮泰強調，身為行政院長，如果他被一個毀憲亂政的國會和政黨提出倒閣不信任案，那將會是他畢生的民主勳章，「我願意成為護憲的鬥士，我願意跟勇敢的國人站在一起，走上這條護憲護國的道路。」

媒體提問，政壇傳出府院高層規劃新組戰鬥內閣，明年農曆過年前卓榮泰可能下台、由鄭麗君接任。對此，卓榮泰則並未直接否認、也未承認，先是看了坐在身旁的鄭麗君一眼，然後笑說「我禮拜四已經請她代替主持院會了。」

昨天深夜，卓榮泰突然在臉書上PO出一張黑白照片，並發文指出，他必將善盡「民主憲政守門人」的職責，「就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。」由於卓榮泰貼的是黑白照片，一度也讓政壇私下議論紛紛，討論是否代表可能請辭意味。



