傳近期將試飛 國軍新F-16V首次在美測滑 頭盔瞄具首曝光
千呼萬喚！國軍首架F-16 Block 70戰機，日前終於在美國進行首次測試滑行，飛行員配戴的「天蠍式頭盔瞄準系統」更是首度曝光，傳出近期就要執行首飛！新機進度順利，中共卻持續在無線電大吃我國豆腐，竟然稱呼我方P-3C是「中國台灣」飛機；甚至對美軍廣播驅離，結果美軍回擊，強調這裡可是「國際空域」。
我國向美國採購的首架F-16 Block 70（F-16V）戰機，日前在美國執行首次地面滑行測試，畫面被當地軍事迷拍下。照片顯示，機號6831的D型雙座戰機，機身側邊已塗上我國國徽，這不僅意味著電戰系統成功整合，傳出近期有望正式執行首飛。空軍也證實，目前各項測試均依計畫期程順利執行。
從外觀上觀察，這架新機與現役F-16 Block 20最大的不同，在於機背上的設計。國防院中共政軍作戰所副研究員舒孝煌說：「差別最大的是它背上多了一個所謂的獨木舟莢艙，是它的座艙後面，延伸到垂尾的部分，它裡面是裝電戰系統，我們在電戰莢艙上面，還看到橢圓形的天線。」
除了戰機本身，軍事迷也捕捉到試滑當天，飛行員配戴的是「天蠍式頭盔顯示瞄準系統」（Scorpion HMD）搭配HGU-55/P飛行頭盔。這套系統採用先進的導波管投影技術，顯示屏可隨使用者調整，先前國防部長顧立雄也曾透露空軍將改採此系統。國防院中共政軍作戰所副研究員舒孝煌說：「頭盔顯示器裡面，它是唯一一個彩色顯示，JHMCS是用電磁感應，它是用光學感應這個飛行員頭盔，理論上會更靈敏一點。」
就在國軍新機傳出好消息的同時，中共在台海周邊的騷擾仍未停歇，甚至在無線電通訊上大吃我國豆腐。根據軍事粉專「Taiwan ADIZ」截獲的錄音，中共運8反潛機於22日上午近11點，對我方P-3C反潛機喊話。
中共飛行員廣播說：「『中國台灣』P-3C飛機，我正在執行例行性訓練，請不要干擾我正常行動。」
此外，18日凌晨，中共軍艦在恆春外海試圖驅離美軍軍機時，也刻意使用「中國台灣」一詞。中共軍艦廣播說：「美國軍機，這裡是中國海軍軍艦，你正接近『中國台灣』24浬，通報你的意圖。」面對共軍的言語挑釁與法律戰，美軍飛行員則霸氣回應。美軍飛行員回擊說：「中國海軍軍艦，我是美國軍機，在國際空域進行合法軍事活動，並遵守國際法，且行動充分尊重所有國家。」
