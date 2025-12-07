傳進ICU急救「于朦朧轉交很多祕密」 孫德榮親拍片駁謠言：在家裡好好的

孫德榮被傳進ICU，拍影片澄清活得好好的。（翻攝臉書孫腫來了）

中國男星于朦朧離奇墜樓身亡，死因成謎，各種陰謀論、網路傳言不曾停歇。其恩師、台灣資深經紀人孫德榮自費替其辦法會，頻遭惡意造謠，這次又有人說他已進ICU吐血，他趕緊拍影片澄清，「孫總在家裡好好的！」。

針對被傳吐血進ICU，孫德榮先是透過聲明強調「完全是謠言」，只是常跌倒，沒有這種病況，希望大家別以訛傳訛。

于朦朧轉交祕密給孫德榮？

隨後孫德榮更透過自錄影片傳達自己還頭好壯壯，他表示，最近網路傳得沸沸揚揚，稱他已進ICU急救、于朦朧交給他很多祕密，所以情況危急，「孫總在這裡澄清，在家裡好~好~的！」

只是跌倒 謠言卻不斷？

不過孫德榮坦言，前面傳跌倒是自己不小心，如今房間已改造完成，放上富有彈性的地毯，就算跌倒也不會太嚴重，自己也會更小心，請大家放心，「孫總沒事沒事喔，謠言止於智者」。

