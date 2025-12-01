傳逼退李有宜選三蘆 周曉芸發文展現企圖心

原民眾黨發言人李有宜11月30日宣布退黨，被外界認為可能與民眾黨主席在三重、蘆洲區力推子弟兵周曉芸參選有關。周曉芸今（1）日貼出與黨主席合體的看板照片，表示她與團隊持續走訪各里，期許未來深耕三蘆，讓新北看見更多第三勢力的改革力量。

周曉芸。(圖/截自周曉芸臉書)

周曉芸今天表示，她自今年3月起，擔任立法委員黃國昌服務處三重蘆洲區主任，積極投入地方與公共事務。

周曉芸指出，她日前也推出首面與民眾黨主席黃國昌共同入鏡的宣傳看板，初衷是希望讓更多的三重、蘆洲市民朋友，看見他們在地方努力經營的成果，也展現她全力投入服務的誠意與決心。

廣告 廣告

周曉芸合體民眾黨主席看板。(圖/截自周曉芸臉書)

周曉芸還表示，這段時間，她與團隊持續走訪各里、參與在地活動，並自己出資掛看板，希望一步一步累積信任、拉近距離。未來，她也期許深耕三蘆，以更透明、更踏實的方式，讓新北看見更多第三勢力的改革力量。

延伸閱讀

秋鬥「反戰求生」！鄭麗文籲跨黨護和平：莫讓台灣淪火藥庫

基隆挺過2次罷免！鄭麗文盼2026再開紅盤：台灣頭贏到台灣尾

麥玉珍要選台中市長 鄭麗文稱尊重制度：在野提出最適合人選