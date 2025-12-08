傳逾60士官兵賣帳戶給詐團遭法辦 馬防部：勿枉勿縱、依法究辦

（圖／資料照片，圖源：翻攝自中華民國陸軍Facebook）





陸軍馬祖防衛指揮部，近日傳出某名上士嫌違反《洗錢防制法》等案件，向同袍友人收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，出租給詐騙集團收取對價。陸軍馬防部今（8）日承認確有此事，並表明勿枉勿縱、依法究辦，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低。

陸軍馬祖防衛指揮部今（8）日表示，針對媒體報導「逾60士官兵賣帳戶遭法辦」一事，該案係由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。

