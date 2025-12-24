傳運動部主管要下屬當「人頭」抽羽球場 李洋：會去了解

李洋積極推動全民運動，希望部內同仁每天都要動起來。（圖／東森新聞）





拍運動部長李洋的馬屁嗎？李洋積極推動全民運動，希望部內同仁每天都要動起來，不過傳出有主管沒經過同仁同意，要求用個人名義參加學校場地抽籤，疑似為迎合李洋，引發員工間不少爭議。

運動部長李洋（9/9）：「盡我所能推廣全民運動。」

李洋就任運動部部長，以身作則帶頭運動，並要內部同仁每天都要動起來，不過似乎為了配合，結果引發員工間不少爭議。

有知情人士爆料運動部有主管，為了要配合李洋的政策，沒有經過大家同意，就要大家以個人的身分，來參加羽球場地的抽籤，而地點就位在距離運動部大約6分鐘左右車程的長安國小羽球場。

根據瞭解這位主管，平時身受李洋重用，會親自發紙本申請書要同仁填寫，不過沒有徵詢意見，只說填完再送回來，完全不像一般自願參與的抽籤，讓內部質疑這還算公務範圍嗎，還是討好上級的行政操作。

對此李洋表示，會去了解這件事，並如果確認有造成同仁困擾的話，他也會有相對的處置。但要打羽球場地真的搶很大。

羽球運動員王先生：「一個人能夠抽的時間，只有一個時段，如果有很多人去抽，同時能夠抽到的機會比較多，通常都是（一個團），因為其實現在打羽球是盛行，是一個團，那個團因為要爭取那個時段，會大家都會去抽。」

事實上先前在南港一間國小還出現民眾睡在門口，只為了搶登記的狀況。

羽球運動員王先生：「從戴資穎的時候，她去打奧運那時候就開始，奪冠什麼的，加上「麟洋配」（二連霸）那時候，整個都非常盛行（羽球），所以其實整個台灣的羽球風氣，就非常的熱絡。」

打羽球變得盛行，尤其部長李洋更是推手之一。不過每個人運動習慣不同，部內傳出要下屬當人頭，讓運動部掀起濫用權力爭議。

