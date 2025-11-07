傳遞善的力量 新北表揚18位好人好事代表

《圖說》新北市表揚好人好事代表頒獎典禮今日於市府舉行，18位善行代表獲獎，左三社會局長李美珍。〈社會局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】「114年新北市表揚好人好事代表頒獎典禮」於今（7）日舉行，共18位長期投入公益與社會服務的市民獲新北市長侯友宜頒獎表揚，侯友宜說，「做好事、做好人，更要讓善的力量被看見、被傳遞」，這也是舉辦典禮的意義。感謝每一位願意為他人、為新北市付出的市民朋友，成為讓這座城市進步的力量。

114年新北市好人好事代表共18位，分別為：鄭陳阿園、王里、黃麗穎、莊平海、陳雪嬌、周寶玉、林季臻、張經宜、陳鳳釐、黃熖銅、楊麗芬、顏志鵬、黃道易、吳柏震、郭議罄、李長昇、邱建安、黃麗伃。

《圖說》侯友宜感謝每一位願意為他人、為新北市付出的市民朋友，成為讓這座城市進步的力量。〈社會局提供〉

侯友宜表示，每一位默默行善的市民，都是支持社會向前的重要角色，也讓新北變得更加溫暖，希望透過表揚典禮，讓善的行動被學習，帶動更多善舉的循環。他也感謝各里長、社區夥伴與評審團隊多年來用心推舉，讓這些溫暖故事被社會看見。

《圖說》市長侯友宜出席典禮表揚好人好事代表，感謝善行付出與奉獻，今年80歲的的王里低調行善多年，被里民稱為「淡水活菩薩」。〈社會局提供〉

社會局長李美珍說，獲獎代表，淡水區福德里的王里，就是這樣的一盞光。她多年熱心公益，疫情期間更主動關懷被隔離的獨居長者與鄰居，親手送上物資與問候，被里民稱為「活菩薩」。

現年80歲的她，年輕時曾任婦產科助產士，迎接過無數新生命。她微笑說，這份工作讓她學會慈悲與責任，也讓她更想回饋社會。她謙虛地說：「好事，不在於宏大，而在於真心；好人，不在於名聲，而在於持續地行動」。

汐止區的鄭陳阿園，則以一生詮釋「堅毅中的溫柔」。她從雲林到新北，靠著務農、保母、清潔等工作養大六名子女，還照顧十名孫兒。生活再忙，她仍抽空擔任環保志工、省吃儉用做公益，得知有人需要幫助，便慷慨捐贈物資與善款。樸實的她，用最真誠的心，實踐了「行善不分大小，點滴都能成為力量」。

《圖說》來自泰山區的黃道易，運用自身專業投入公共安全，獲得今年新北市好人好事代表獎。〈社會局提供〉

來自泰山區的黃道易，則以專業回饋社會。他是明志科技大學機械工程系副教授暨智慧載具研發中心副主任，投入自動駕駛研究、火災鑑定及安全教育，曾代表團隊於「杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」獲獎。他說，科技不只是創新，更應守護人與社會的安全，帶來正向影響。