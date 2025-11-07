傳遞平權精神 台中市社會局：多媒體徵選作品創意秀友善性平

從二元到多元，台中市多媒體徵選作品創意秀性平。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府社會局今（7）日舉辦「性別共創∞數位藝想」多媒體徵選頒獎記者會暨成果展，經過專業評審及超過5,000人次網路票選，10組得獎者脫穎而出。11月7日至13日，得獎作品將在新市政大樓惠中樓1樓中庭展出；另外，15日、16日在西區AG SPACE還有兩場成果發表會，邀請創作者現身分享交流，歡迎市民朋友踴躍報名參加。

社會局副局長林資芮頒發獎金。（圖/記者廖妙茜拍攝）

社會局表示，創作者以不同媒介表達對性別平等的觀察與想像，得獎作品不僅展現創意，更反映創作者對性平議題的社會關懷，獲得評審一致肯定。金獎作品《公主與騎士》翻轉傳統童話故事，破除舊有刻板印象，鼓勵不同性別者發展自身專長，傳遞出「勇氣與選擇不受性別限制」的平權精神，作品風格老少咸宜。



兩件銀獎中，《愛沒有框架，性別沒有標籤》以多元性別故事為主軸，從歌詞到影像皆傳遞出性別友善的力量；另一件《異路有你》則呈現跨性別者在日常生活所遭遇的不友善，透過性別友善店家的理解與支持，凸顯友善空間的重要性。

性別友善店家老井極上燒肉餐飲有限公司。（圖/記者廖妙茜拍攝）

銅獎部分，《是什麼左右了你的想像？》以日常職業點出社會常見的刻板印象，引導觀眾意識到，性別不應成為評價專業與付出的標籤；《師傅麥安捏：水電「阿妹仔」的職場日常》，以幽默筆調呈現女性從事水電行業的挑戰，喚起社會對女性專業與職場尊重的重視。

11月7日至13日得獎作品將在新市政大樓惠中樓1樓中庭展出。（圖/記者廖妙茜拍攝）

社會局指出，市府長期推動性別主流化與《消除對婦女一切形式歧視公約》，近年來，透過布袋戲、歌仔戲、音樂會及舞台劇等多元形式推廣性別平等，也積極拓展國際視野，連續8年舉辦「台中市性別平等國際論壇」，明年更將率隊前往紐約參加「NGO CSW70」，展現台中市在性別平權推動上的國際高度與影響力。

