傳遞幸福能量 南市家教中心辦理志工授證暨招募新血





臺南市家庭教育中心18日於關子嶺舉行志工大會暨表揚授證典禮，表揚績優志工及頒發115年志工聘書，感謝志工們長期推行家庭教育的熱誠，並宣布啟動115年度「活動推廣組」志工招募計畫，預計甄選具備電腦文書能力與推廣熱忱的新夥伴。

市長黃偉哲表示，家庭是社會的核心基礎，感謝全體志工的無私奉獻及對家庭教育的熱心付出，這份長期的心力投入，不僅增進了市民的家庭凝聚力，更在維護社會安定上扮演不可或缺的角色。為因應社會變遷並注入服務動能，115年度特別辦理活動推廣組志工招募，邀請25歲至65歲以下、具大專以上學歷且對推廣家庭教育有興趣的民眾踴躍報名，期盼未來這批生力軍亦能將溫暖送到每個家庭，攜手守護南市的幸福價值。

教育局長鄭新輝指出，南市家庭教育能結出豐碩成果，志工團隊的辛勤耕耘功不可沒。無論是深入鄰里的活動宣導或是專業的個案輔導，志工們始終站在第一線協力推廣。為了持續優化服務量能，本次招募特別強調數位能力與文書軟體操作，並規劃完整的培育課程，報名截止日為115年3月2日，鼓勵有志之士把握機會報名，延續志業典範的精神，共同提升家庭教育的服務能量。

家庭教育中心主任張冰嫈強調，志工不僅是政策推行最堅強的後盾，更是默默守護市民幸福的無聲功臣。115年度新進志工培訓將從3月下旬展開，內容涵蓋「核心概念、專業知能、工具性技巧及實務實習」4個層次，確保每位夥伴都能成為專業的教育推展種子。歡迎符合資格且充滿熱心的民眾至家庭教育中心官網(https://web.tainan.gov.tw/family/ )下載簡章，或撥打（06）221-0510分機28楊小姐，洽詢報名事宜，讓愛與關懷遍及臺南的每個村里。



