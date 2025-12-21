傳遞幸福17載 蘭城晶英助童圓夢

宜蘭晶英酒店連續十七年為弱勢兒聖誕圓夢。（宜蘭晶英酒店提供）

記者張正量、林中行∕宜蘭報導

耶誕節將至，宜蘭市蘭城晶英酒店攜手新月教育基金會連續第十七年舉辦「傳遞幸福．耶誕圓夢」公益活動，今年共實現七百零二個願望，累計已為七千五百多名弱勢社福機構孩童送上溫暖祝福。

活動期間，飯店大廳矗立一棵高達六公尺的耶誕樹，化身象徵希望的「願望燈塔」，樹上懸掛著孩子寫下的心願卡，串聯各界的愛心。今年心願於十一月全數認領完成，企業品牌、親子網紅與民眾踴躍響應，其中更有團隊自高雄包車北上親送禮物，熱情回饋超乎預期。

蘭城晶英酒店在耶誕前夕舉辦公益晚會，邀請社福機構孩童代表共襄盛舉，並安排青年鼓團演出，為耶誕夜增添歡樂氣氛。

另外，華山基金會花蓮瑞穗站長黃富祥二十一日冬至當天帶領志工，到花蓮榮家舉辦「社區睦鄰聖誕活動」，邀請住民長輩一同搓湯圓、包餛飩；榮家工作人員也在現場烤香腸，伴隨長輩唱歌慶祝耶誕節，感受滿滿溫情與關懷。