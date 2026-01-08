傳遞愛的力量 新北真愛慈善團歌舞傳愛 桃園榮家長輩幸福滿點

樂音繞樑暖人心 桃園榮家「金馬迎春」表演長輩笑逐顏開。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】冷冽的寒風擋不住傳遞溫情的熱心。昨（7）日，桃園榮譽國民之家洋溢著滿滿的喜悅與活力，特別邀請到「新北真愛慈善團」走進榮家，舉辦一場別開生面的「金馬迎春歌舞饗宴」。志工們帶著熱誠與祝福，將熱鬧的節慶氛圍帶入榮家，為長輩們在寒冬中注入一股溫暖的暖流。

寒冬裡的暖陽 新北真愛慈善團走進桃園榮家 歌舞陪伴長輩歡喜迎春。

活動現場，一首首膾炙人口的國、台語經典歌曲接連響起，動人的旋律彷彿打開了時光寶盒，勾起長輩們無數美好的回憶。隨著音樂節奏，長輩們有的輕聲哼唱、有的隨著旋律輕拍雙手，臉上綻放出如孩童般燦爛的笑容。表演節目更是精彩紛呈，從優雅曼妙的古典舞、充滿朝氣的流行律動，到熱力四射的肚皮舞，團員們以精湛的舞姿與真摯的互動，讓原本靜謐的午后瞬間變得熱鬧非凡。

新北真愛慈善團一直以來秉持著「以愛同行」的初衷，深耕公益領域。他們深知，對於榮家的長輩而言，一份真心的陪伴比什麼都珍貴。透過這場歌舞盛宴，團員們用實際行動傳遞愛與關懷，讓長輩們在歡笑聲中感受到社會的溫暖擁抱，也讓這份愛的力量在彼此心中流淌。

榮家主任陳平(左)致贈感謝狀給新北真愛慈善團由慈善團李青育總顧問代表接受。

桃園榮家主任陳平感性地表示，非常感謝新北真愛慈善團長期對公益的付出。他們不僅準備了豐富的表演，更用熱情療癒了長輩的身心，為住民們留下了難忘的歡樂回憶。陳平強調，榮家將持續串聯社會各界的善心資源，努力為長輩營造一個溫暖、友善且有尊嚴的頤養環境，讓每位長輩都能在愛與陪伴中，舒心地迎接每一個新春佳節。(圖/桃園榮家提供)