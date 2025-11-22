傳遞愛與溫暖 屏表揚37位社福志工

屏東縣政府社會處昨（二十二）日舉行志工日及聯合表揚大會，來自縣內八個社福中心共一百六十位志工齊聚，現場氣氛溫馨歡樂。

縣府社會處表彰三十七位在志願服務中表現優異的志工，包括六位資深志工、十七位熱心志工及六位特殊奉獻志工，並增加活力新人獎八位，並激勵更多人加入志工行列，成為愛的傳遞者。

特殊奉獻獎得主憑專長及創新志工服務模式獲獎；獲得資深志工獎的屏東社福館韓瑞琴，分享十年服務歷程，談到透過陪伴弱勢家庭與女性追夢者，重新找回自我價值，也從付出中獲得力量與成長，並期許自己持續成為他人生命中那一道溫暖的光。

社會處表示，社福館志工從年輕志工到銀髮志工，運用餘裕時間投入服務，跨世代一起打造屏東最溫柔的隊伍，為中心提供館室協助，無論日常協助、活動支援，或是陪伴長者，有了志工們的熱忱投入服務，無私奉獻，肯定志工們挑戰自己，尋找自己下半場自在人生的意義及成就感。

社會處長劉美淑表示，社福館有老幼社會基礎設施、共融遊戲場、各式館室空間等，服務對象涵蓋老人、身障、小孩等族群，志工一年服務達一百萬人次以上，也希望鼓勵更多社區居民加入志工行列，成為一股正能量的力量，一同推動屏東社會的進步。