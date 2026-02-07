傳遞新年祝福 高雄市長陳其邁展開新春祈福行程

農曆春節將至，高雄市長陳其邁今（七）日上午展開馬年走春祈福行程，自鹽埕文武聖殿起跑參香，接連走訪前金萬興宮、苓雅意誠堂，下午則前進武廟市場拜年，除了向眾神祈求國泰民安、風調雨順，並發送超人力霸王開運紅包，親手將新年祝福傳遞給民眾，祝賀「馬上幸福」、「馬上成功」，小朋友也熱情帶著超人力霸王公仔前來合照。(見圖)

陳其邁表示，鹽埕區的文武聖殿是地方信仰中心，十多年來，不論是在救護車、消防車的捐贈，或投入公益慈善事業，皆愛心不落人後，因此今年走春發放紅包行程從文武聖殿起跑，以此表達感謝之意，也祈請關聖帝君及眾神明神威顯赫，保佑高雄未來一年四時無災、八節有慶。

陳其邁也提及鹽埕區的建設與特色，駁二特區帶來眾多觀光人潮，而高市府也在中央地方民意代表的支持下，執行「鼓鹽街區歷史景觀營造計畫」、「蓬萊路排水幹線第二期改善工程」、「北斗抽水站及周邊排水改善工程」等多項工程，總共投入經費約七億餘元，大力建設讓鹽埕區的生活品質能夠更好。

高雄冬日遊樂園經典英雄IP「超人力霸王」小紅包受到跨世代的大小朋友喜愛，大批民眾扶老攜幼來到鹽埕、前金及苓雅三間廟宇等候領取開運紅包，盼能討個新春好彩頭，將幸福好運帶回家，廟埕排起長長人龍、人潮絡繹不絕，陳其邁親切向民眾問候互動、互道新年快樂，現場洋溢著春節喜慶氛圍。

此外，冬日遊樂園即日起至三月一日盛大登場，活動精彩熱鬧、驚喜連連，陳其邁受訪時忍不住爆雷指出，超人力霸王在海陸空齊發，於高雄各地展開保衛任務，多個景點角落都能見到超人力霸王蹤跡，還有各式大小的公仔隨處可見，歡迎所有親朋好友春節期間到高雄走春同樂，與超人力霸王留下美好的回憶。