傳遞暖心力量！熱血重機車友為南投弱勢孤老送溫暖

社會中心／綜合報導台北市西門町一家理髮店，週六下午傳出一名法國男子，疑似在店裡鬧事，女店員一度拿出棍子阻擋，雙方僵持不下，原來上週這名男子，就因為染髮，發生消費糾紛，還一度還騷擾客人，這回男子疑似想找店員理論，又企圖在店裡點菸，被趕出店外。「店員vs.鬧事外國男子。」穿著黑衣的外國男子，企圖要進到店內，兩名女店員，不斷拿出棍子阻擋，對方緊抓不放，其中一名女店員，硬是被一把拉到店外。「店員。」牢牢抓著棍子，外國男子始終不願離開，事發在周六下午約三點多，西門町一家理髮店，傳出外國男子鬧事，不論店家怎麼趕都趕不走。當事美髮店老闆娘表示「他就非常地激動，他就拿了他手上的菸，直接要戳我們的客人，我覺得很恐怖，所以我們那時候才拿了一個，類似窗簾棒防衛棍這樣，因為我需要跟他保持距離。」美髮店店員（10.26）「欸ohmygod。」男子上周因消費糾紛在店內遊走騷擾店家報警 如今二度上門找報警店員理論（圖／民視新聞）原來早在上周日，這名來自法國的男子，前往店裡染髮，2700元的費用，一度刷不過，男子開始不停在店裡遊走，騷擾他人，店家報警處理，事隔一周，男子重回店裡，打算找報警的店員理論。當事美髮店老闆娘表示「（上週日）他要結帳的時候，刷卡刷不過餘額不足，所以他就開始在店裡遊蕩，找店裡的妹妹要聊天，靠非常非常地近，第二次他是直接要進來店內，在找那個報警的男性店員，當然我就告訴他我們不方便，他又要進來抽菸。」法國男抓住店員驅趕棍子 事後挨告傷害及恐嚇罪（圖／民視新聞）鬧事法國男子42歲，自稱法國樂團團員，來台推廣樂團，九月入境台灣，簽證預計十二月到期，眼尖網友發現，男子過去曾在飯店以及酒吧鬧事，甚至還在候機室和飛機上，騷擾乘客，就連洗牙，也會鬼吼鬼叫，問題一籮筐。當事美髮店老闆娘表示「做口供的時候，他還就是很挑釁一直這樣子，我就覺得很恐怖。」西門町派出所所長陳韋勲表示「立即將該名男子帶回派出所，全案訊後依傷害及恐嚇罪嫌偵辦。」面對男子，接連上門騷擾，法律卻無法給予約束，店家也很無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：西門町理髮店遇老外「鬧場」 女店員持棍棒驅離 雙方爆衝突

民視影音 ・ 1 小時前