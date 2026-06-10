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▲傳遞眷村溫度實踐公益關懷，臺中市中華眷村文化發展協會展現卓越凝聚力。（圖／臺中市中華眷村文化發展協會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市中華眷村文化發展協會近期展現強大的社會責任感與會員凝聚力。在理事長徐家輝的積極領導下，協會不僅持續落實對弱勢會員的即時關懷，更進一步整合外部資源，為會員打造法律諮詢的堅實後盾，將眷村互助的精神轉化為具體的行動，深獲會員肯定。

協會對於會員的照顧始終秉持「一個都不能少」的理念。理事長徐家輝日前帶領副執行長劉憲曾及會員孫志偉，前往探視因車禍住院的溫玉蕊女士。徐家輝理事長在探視過程中，詳細了解其康復進度，並承諾協會將持續給予關懷追蹤；此外，6月9日徐家輝理事長更親自探望同樣因車禍在家休養的吳美珍女士，展現高度的親和力與對會員健康的重視，祝願兩位學姐早日康復。

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除了急難救助的關懷，協會內部亦充滿愛與傳承的力量。6月8日，江福壽先進發揮「遺愛人間」的大愛，捐贈個人助聽器，並由協會財務長楊滴舟代表接受轉贈給余楚凡先進繼續使用。這一善舉展現了協會成員間互助友愛的珍貴價值。

為進一步落實對會員的全面照護，理事長徐家輝宣布，協會正式推動「專業法律諮詢協助」服務。徐家輝強調：「協會始終是每一位會員最堅實的後盾。」鑑於會員在生活中可能面臨各類法律疑難，協會特別整合外部專業法律資源，提供諮詢服務。凡有法律需求的會員，均可直接向理事長或執行長聯繫，協會將秉持竭誠服務的精神，為會員排憂解難。

臺中市中華眷村文化發展協會透過一系列的公益行動與專業服務，不僅拉近了會員間的距離，更確立了協會作為社區服務與社會公益重要支柱的地位。協會誠摯邀請所有會員學長、學姐與先進，若有任何需要，請善加利用協會資源，協會將持續作為您的靠山。