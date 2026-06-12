傳遞社會溫情 燿華電子響應華山蘇澳站攙扶獨老端午關懷活動
【記者 林明益／宜蘭 報導】端午佳節將至，為讓弱勢長輩感受節慶溫暖與社會關懷，燿華電子股份有限公司響應華山基金會愛老人端午動起來，捐贈133份端午關懷禮予宜蘭縣弱勢長輩，並號召12位企業義工及公司副理共同投入關懷行動；於6月12日 (五)前往長輩家中致贈關懷禮，協助量測血壓、按摩肩頸，並陪伴長輩進行延緩失智的活動，透過實際行動傳遞關懷與祝福，讓長輩在佳節前夕,感受來自社會的溫暖。
▲傳遞社會溫情 燿華電子公司捐款贊助活動。
獨居的張阿公因幼年罹患小兒麻痺，行動不便且平時鮮少有人陪伴，義工們的到訪，讓原本安靜的住家充滿笑聲與熱鬧氣氛，開心地話家常、分享生活點滴，義工深刻體會「陪伴」的價值與意義。華山基金會表示，端午節近了，目前關懷禮募集經費仍短缺約四成，盼社會大眾持續響應愛老人行動，協助更多弱勢長輩安心過節。燿華電子股份有限公司副理則表示，希望透過親身投入公益，善盡企業社會責任，並號召大眾共同加入關懷弱勢長輩的行列，將愛與關懷送進每個需要幫助的角落。
▲華山蘇澳站志工端節前夕關懷獨老。
華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、照顧本鄉本土老人」理念，免費服務失能、失智、失依弱勢長者。現正發起2026常年服務暨「愛老人端午動起來」公益活動，呼籲社會大眾一同啟動善念，支持三失老人常年服務經費(每月1,250元，每年15,000元)或到宅服務車(每輛100萬元)及端午關懷禮(每份600元)，感恩有您，守護孤老。愛心專線：03-384471呂小姐，劃撥帳號：50038872戶名：華山基金會 。(照片記者林明益翻攝)
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