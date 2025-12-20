傳遞祝福 興大惠蓀林場點燈感恩 攜手原鄉共度暖冬

與會貴賓合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】在年終歲末、冬意漸濃之際，國立中興大學實驗林管理處於19日晚間，在惠蓀林場大草原舉辦一年一度的「2026希望之樹感恩點燈活動」。本次活動不僅延續點亮希望的傳統，更重要的意義在於「感恩」，藉此向一年來在山區辛勤付出的全體員工，表達最誠摯的謝意與肯定，並將這份溫暖的能量分享給所有到場的嘉賓與遊客。

惠蓀林場舉辦2026希望之樹感恩點燈活動，希望之樹將閃亮到115年2月28日。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今年的燈飾設計以「愛。能量。分享」為核心，主燈矗立於大草原上，高達12公尺的鋼構造型氣勢非凡。設計概念環繞著「愛的能量」與「愛的分享」，主燈頂端是一顆璀璨的「樹頂心」，象徵著中興大學的精神之光，傳遞著祝福、關懷與生命力。

惠蓀林場舉辦2026希望之樹感恩點燈活動。（圖/記者廖妙茜翻攝）

隨著夜色降臨，香杉林間螢火蟲燈的光影律動，看冬夜萬點螢火閃耀林間，遊客直呼好浪漫。結合投影在樹林的光環境燈，整個惠蓀林場將化為一片充滿溫馨與熱度的節慶亮點。本次點燈儀式後，這座充滿祝福的希望之樹將持續點亮至115年2月28日，陪伴民眾度過整個冬季與春節。

詩歌演唱。（圖/記者廖妙茜翻攝）

這場「感恩」盛會的籌備處處可見對員工的體恤與關懷，為確保同仁在寒冷的山區執勤能夠兼具保暖與實用性，活動特別規劃讓全體工作人員統一穿著新的冬季勤務用制服外套，這款外套具備高機能防風抗寒功能，確保員工在執勤時的舒適度與便利性。

中興大學詹富智校長親臨現場主持點燈儀式，並在致詞中表示：「惠蓀林場能有今日的經營成果，除了全體同仁在第一線辛勤守護森林、服務遊客外，更要特別感謝各位貴賓與師長們長期以來對於實驗林經營管理上的堅定支持與指導，這份情誼如同今晚的燈火，照亮了林場的永續發展之路。」

全體員工換新裝。（圖/記者廖妙茜翻攝）

除了致敬員工的辛勞，本次活動內容也豐富多元，晚宴提供獨具特色的「森林Buffet饗宴」，包含與在地原鄉職人的烤大豬，以及由農資院陳志峰院長提供、以麻油雞方式料理的「花東雞」。節目則結合了在地文化，邀請互助國小表演泰雅口簧琴及祝福之舞，並由眉原教會牧師帶領祈福與點燈。

在燈飾展期內，林場也將同步進行行銷活動，民眾凡完成社群互動，即可獲贈原生苗木乙株及惠蓀住宿優惠券乙張，在獲得祝福小樹苗的同時，也能享受林場的住宿優惠，共同推廣森林永續的理念。惠蓀林場誠摯邀請社會各界與廣大遊客，一同前來感受這份愛與希望的能量，在光影閃爍中，為新的一年許下心想事成的美好盼望。