傳遞關懷精神！佛光山慈悲基金會獻愛心 攜手消防局守護居家安全

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為強化民眾防火意識及提升居家安全防護，佛光山慈悲社會福利基金會秉持關懷社會的精神，慷慨捐贈台中市政府消防局2,000只住宅用火災警報器，今（5）日於台中市政府消防局舉辦捐贈儀式，由消防局長孫福佑代表受贈，並在致詞中感謝佛光山對消防工作的鼎力支持，藉此推動火災預防工作，增強市民防火意識。

台中市消防局長孫福佑致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

消防局表示，考量高風險族群（獨居老人、低收入戶、身心障礙者）為避難弱者，已規劃優先發放住宅用火災警報器予該族群，以守護高風險族群生命財產安全。此次佛光山慈悲基金會捐贈之2,000只住警器，將優先配發予弱勢族群，協助其建立第一道居家安全防線，落實「住宅防火、全民參與」的目標。

廣告 廣告

消防局長孫福佑回贈佛光山慈悲基金會感謝狀。（圖/記者廖妙茜翻攝）

佛光山中區總住持覺居法師表示，深知火災對家庭與社區所造成的潛在威脅，期望透過此次捐贈，能提升社區居民的居家防災意識與安全保障，為市民朋友們提供生命與財產的安全守護。

佛光山中區總住持覺居法師致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

孫局長指出，住宅用火災警報器安裝簡單且價格合理，能在火災發生初期偵測煙熱並發出警報聲響，協助民眾及早發現火災並迅速反應。經統計107年至今，台中市住警器成功示警案例共計138例，其中今年已成功挽救23個家庭、共41條寶貴人命，包含行動不便的長者及年幼的學童，顯示住警器對提升居家防火安全有著顯著成效與重要貢獻。

佛光山中區總住持覺居法師拜訪孫福佑局長。（圖/記者廖妙茜翻攝）

立法院副院長江啟臣表示，一般火災之發覺，大都因聞煙味或看到濃煙而警覺，若半夜發生火災常因睡眠狀態下嗅覺及視覺的敏覺性較差，造成火災發生時未能即時發現，延誤避難逃生之黃金時間，因此民眾居家若安裝住宅用火災警報器，利用警報器偵測到煙霧或熱氣發出極大的警報聲響，即使半夜發生火災，也可以即早發現，即時應變，即時逃生。

傳遞關懷社會精神，佛光山慈悲基金會獻愛心，攜手消防局守護居家安全。（圖/記者廖妙茜翻攝）

此次捐贈活動不僅展現宗教團體對公共安全的關懷，也為提升中市住宅防火警覺注入正面能量。台中市政府消防局呼籲市民踴躍裝設住宅用火災警報器，讓防火觀念從家庭做起、從日常落實，共同打造更安全、安心的生活環境。未來亦將持續結合企業與社會資源，推動火災預防工作，保障人民生命與財產安全。