傳遞關懷 旱溪媽祖送愛心 樂成宮歲未寒冬送暖溫馨登場

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】樂成宮為發揚 天上聖母慈悲、博愛、普渡眾生之懿德，長年秉持著「取之於社會，回饋于社會」的理念，用心致力於「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」之精神及關心社會弱勢族群等，行之有年的公益活動歲未寒冬送暖活動，本法人秉承媽祖『慈悲 博愛 濟世』之宗旨，於今（9）日辦理「慈悲傳遞 寒冬送暖」活動，希望此舉能擴大社會大眾的愛心關懷，也讓媽祖慈悲和本市各區區公所的愛心擴散與傳遞，以對弱勢家庭聊表關懷之忱，裨益增進社會溫馨與祥和，營造友善幸福城市。

樂成宮何敏誠董事長致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

樂成宮何敏誠董事長表示，關懷是持續而為的，未來樂成宮將不間斷與各界合作舉辦公益活動，善盡宗教團體對社會的責任，期盼能持續把關懷與善念注入到台灣這片美好的土地上，讓弱勢家庭在年節到來的時刻，也能夠享受到溫暖，特別邀請各界媒體朋友們前來採訪並加以報導，藉由媒體的力量，傳遞關懷與愛心，讓愛與溫暖充滿台灣。

樂成宮為發揚 天上聖母慈悲、博愛、普渡眾生之懿德，今9日舉辦「慈悲傳遞 寒冬送暖」活動。（圖/記者廖妙茜拍攝）

何敏誠董事長說明，今年東區受惠弱勢家庭共有480戶，每戶致送春節慰問金2,000元、白米3公斤2包、食用油3公升1瓶，及南區674戶、南屯區832戶、太平區1028戶、大里區1376戶、烏日區319戶及霧峰區310戶等共有4,539戶，每戶致送白米3公斤1包，合計捐出慰問金共96萬、白米共16,497公斤5,499包、食用油共1,440公升480瓶。

藉此擴大社會大眾的愛心關懷，也讓媽祖慈悲和中市各區區公所的愛心傳遞，對弱勢家庭聊表關懷之忱，營造友善幸福城市。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今9日活動，蒞臨指導的長官貴賓有民社會局局長廖靜芝、科長郭俐君、立委羅廷瑋、議員林霈涵、陳雅惠、東區公所吳忠聖區長、南區公所李美麗區長、南屯區公所林秋萬區長、太平區公所陳柏宏區長、霧峰區公所張慶庸區長、大里區公所陳文幸課長及各級民意代表助理和各里里長等等蒞臨共襄盛舉。

今年東區受惠弱勢家庭共有480戶，合計捐出慰問金共96萬、白米共16,497公斤5,499包、食用油共1,440公升480瓶。（圖/記者廖妙茜拍攝）

何敏誠董事長說藉此活動希望能拋磚引玉，讓各界善心人士及公益團體參與，才能擴大辦理，讓更多弱勢家庭受惠，樂成宮董事長何敏誠暨全體董監事們，希望藉由「寒冬送暖」幫助弱勢邊緣戶能平安度過寒風刺骨的冬天。