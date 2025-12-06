傳遭中國封殺解封了明年開唱！羅志祥露神祕微笑給答案

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

羅志祥（小豬）推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，並於今（6）日舉行簽書會，這是他睽違11年推出的第5本書。近日傳出羅志祥將要重返中國開唱，對此，他做出回應。

羅志祥傳出要在中國開唱。（圖／記者吳雨婕攝）

羅志祥日前透露媽媽罹患阿茲海默症，受訪時談到媽媽的身體狀況，他提到媽媽的心情、狀態都很好，「抓住她心情比任何事情重要，她的情緒起伏波動，會讓我比較擔心，希望她情緒穩定、保持開心。」

此外，先前因為毀滅式爆料讓羅志祥在大陸被封殺，近來傳出解封，睽違6年要重返中國開唱，媒體詢問此事，他露出微妙的表情提到：「今天以書為主，把眼前的工作、跨年、演唱會做好。」至於明年的事情再說，而且還有電影籌備、錄節目。

