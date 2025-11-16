傳遭歐洲駐台機構封殺 鄭麗文見德國在台協會處長狄嘉信
國民黨主席鄭麗文當選後接受《德國之聲》專訪，脫口說出俄羅斯總統普丁不是獨裁者，傳出遭歐洲國家駐台機構封殺。鄭麗文今（16日）在臉書PO文與德國在台協會處長狄嘉信會談。
鄭麗文12日與美國在台協會處長谷立言會談，13日上午與新加坡駐台代表葉偉傑會談，13日下午再與日本台灣交流協會代表片山和之會談。有媒體報導，鄭麗文指「普丁不是獨裁者」說法，踩到歐洲各國紅線，稱不會再跟國民黨互動。鄭麗文日前澄清，完全子虛烏有，她當選主席後，馬上有來自歐洲的代表處跟她積極聯繫，希望安排會面。
鄭麗文中午在臉書發文「與德國在台協會處長狄嘉信會談」表示，鄭麗文在黨中央接見德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz） ，雙方就台灣政局、兩岸關係及共同價值進行友好且建設性的交流。
雙方重申民主、自由與法治是雙方長期共享的重要價值。雙方認同維持台海和平與穩定至關重要，這也是德國的核心利益。狄嘉信表示，德國願持續與國民黨保持緊密聯絡，並期待持續互動交流。
