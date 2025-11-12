傳遭輪X滿足不了大哥被殺？吳亦凡調查照外流…警回應了
娛樂中心／張予柔報導
中國男星吳亦凡曾經在南韓人氣團體「EXO」出道，沒想到返中活動後在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年。近日網路上再度掀起一波關於他的「死亡傳聞」，聲稱他在獄中被輪流性侵、拒絕當地大哥潛規則後慘遭殺害，消息瞬間延燒引發網友瘋傳。對此，江蘇網警也親上火線回應了。
吳亦凡入獄4年，竟傳出獄中過世，有網友爆料遺體被「秘密處理」。（圖／翻攝自 X 平台）
近期網路謠傳，吳亦凡11月初在獄中身亡，遺體還疑似遭「低調處理」，而官方保持沉默。根據《三立新聞網》報導，部分網友自稱是與他同監者，留言稱「真的，我跟他同監區」、「有傳聞說給人輪姦，但滿足不到當地大哥所以給人殺了」等語，引發軒然大波。
一張疑似吳亦凡在監獄內接受調查的照片流出，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自＠微博）
有一張疑似吳亦凡在監獄內接受調查的照片。畫面中，男子身穿藍色囚服、坐在板凳上，似乎正被獄警盤問，臉部雖被馬賽克遮掩，但被指是吳亦凡本人。消息迅速傳開，引發不少粉絲與民眾震驚。不過，江蘇網警隨即跳出闢謠，表示該照片其實是遭人P圖偽造，原圖出自杭州監獄的一則新聞報導，經比對後可見網傳照片僅是水平翻轉、換臉拼接的假圖，呼籲網友不要誤傳。
江蘇網警隨即跳出闢謠，表示該照片其實是遭人P圖偽造，原圖出自杭州監獄的一則新聞報導。（圖／翻攝自微博）
除了這張P圖照以外，網路上也流傳多種版本的死訊留言。有人聲稱吳亦凡因絕食抗議身亡；也有人說他被關入「小黑屋」後遭打壓；甚至有謠言稱他曾與某權貴的女友牽扯不清而被「清算」；還有匿名帳號散播「他在獄中被輪流侵犯、無法滿足當地大哥而遭殺害」等駭人內容。
吳亦凡傳出死訊北京官方並未證實此事，相關司法單位也保持緘默，使事件真相更加撲朔迷離。（圖／翻攝自＠微博）
原文出處：吳亦凡爆遭潛規則「滿足不了大哥」被殺？「獄中調查照外流」警方出面回應了
