傳選北市挑戰蔣萬安？陳佩琪驚訝這樣回應

[NOWnews今日新聞] 綠營選2026台北人選未定，白營北市仍未確定是否「藍白合」，針對傳出是否打算當最強母雞參選北市，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪今（17）日驚訝回應表示，不知消息從哪來，「我當然沒有這個計劃，我連選公職的意願都沒有！」

陳佩琪今日陪同民眾黨台北市第3選區（松山、信義）市議員擬參選人許甫前往吳興商圈掃街拜票，聯訪時媒體詢問，民眾黨在新北推黃國昌，會不會希望台北市也推人選，有機會當民眾黨北市「最強母雞」？陳佩琪回應，黃國昌從沒跟她講過這個，而她跟柯文哲在家裡聊天，也沒說過要她去選一個公職。

陳佩琪透露，黃國昌是有問過柯文哲，要不要讓她去選個公職，但從沒有提過台北市，所以她聽到消息也覺得很驚訝，不曉得消息到底是從哪裡來的？她強調沒有這個計畫，她連選公職的意願都沒有，更何況台北市是艱困選區。

陳佩琪說，她現階段仍以北部輔選安排為主，並指出目前仍處於醫學經驗的高峰狀態，因此待柯文哲身體狀況穩定後，會再找時間投入醫師的醫療工作。

