傳選台北市長？陳佩琪驚訝發聲 親揭下一步動向

陳佩琪回應選台北市長傳聞，坦言很驚訝。（鏡報李智為）

近期復出的民眾黨前主席柯文哲，今南下替要選嘉義的張啓楷補選，而北部方面其太太陳佩琪則正巧替有意爭取提名選議員的許甫輔選，加上進行盛傳柯有意讓她選台北市長，媒體就好奇她是否打算當最強母雞？對此，陳佩琪回應稱很驚訝，不知消息從哪來，「我當然沒有這個計劃，我連選公職的意願都沒有」

陳佩琪為何上前線輔選？

今上午陳佩琪合體許甫，媒體詢問補選相關議題，與人在嘉義的柯文哲是否南北分進合擊？陳佩琪直言嘉義比較遠，較耗費體力，以她自身體力還是以台北為主，輔選像許甫這種穩定的提名對象。陳也說，不排除以後有機會會去（南下幫忙），但短時間先以北市周遭行程為主。

這時許甫似乎怕被見縫插針，趕緊插話強調還沒穩定提名，會努力爭取出線、陳佩琪則說相信許甫一定沒問題，於公自己是終身黨員，於私則是去年他幫了柯文哲很多，心中有無限感激與感謝。

自認退醫界很可惜 陳佩琪有意回去當醫生

此外，陳佩琪退休一直在家，傳現在正在找新工作，陳佩琪回應，輔選是閒暇、工作外的時候盡可能做到，自認以她這種年紀，加上醫學上的常識與經驗尚屬高峰狀態，很多人及她自己都認為若從此退出醫界蠻可惜的，待柯文哲身體狀況穩定後，有心力花更多時間投入醫師工作。

與黃國昌當雙北最強母雞？ 陳佩琪回應了

另有關外傳她選台北市長，是否願意當北市最強母雞？陳佩琪直言「我不知道」，現任主席黃國昌從未跟她提過這個，自己與柯文哲在家私下聊天，也從來沒有說她要去選任何一個公職，自己跟說談過多次以輔選為主，柯也認同。

陳佩琪說，不知道為何最近媒體說她要選台北，黃國昌是有問柯文哲有關陳是否可幫民眾黨選公職，但從未說過要她去選北市，因此她對傳聞蠻驚訝，不知消息哪來的，「我當然沒有這個計劃，我連選公職的一個意願都沒有，更何況說選台北市是個較困難及複雜的選區。」

