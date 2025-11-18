傳選戰團隊已成形？ 李四川：現在只有「處理輝達」的團隊

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

2026地方選舉倒數，新北市長方面，民進黨由立委蘇巧慧出戰，呼聲最高的台北市副市長李四川則尚未正式表態。有關外界傳出李的選戰團隊成形，李四川也受訪表示「我現在只有處理輝達團隊」，並強調若自己有想法，也一定會跟各位報告。

李四川今日參加北市市政會議，並於會前接受媒體聯訪。面對外界傳出李選戰團隊已成形，李則回應自己現在只有處理輝達的團隊，「我想選舉還那麼久，說實在各位應該知道前階段也因為罷免在選舉。」

李四川進一步說明，這個完了以後，現在又開始要談選舉，到明年年底才投票，「我想政府、包括所有市民，應該都不願意讓一個國家好像感覺天天都在選舉」。他也強調，若自己有這樣一個想法，一定會跟大家報告。

廣告 廣告

另針對輝達海外總部將落腳北士科T17、T18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約，台北市議會日前審查通過「分手費」提案。李四川也指出，新壽提出土地如果沒有給輝達，必須要把土地再還他們，所以市府這周已經約輝達不動產副總裁，拜訪台北市長蔣萬安，而且也會把意向書給新壽，新壽若同意，開完董事會就會簽解約協議書。

【看原文連結】