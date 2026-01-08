傳遼寧號殲15失事 軍火延宕交付川普怒了2／批只顧炒股！ 川普擬禁軍火商支付股息、股票回購

美國總統川普痛批國防承包商只顧炒股照顧股東所以發布行政命令。（翻攝自Donald J. Trump臉書）

美國總統川普痛批國防承包商只顧炒股照顧股東所以發布行政命令，將禁止所有國防承包商，支付股息或進行股票回購，除非企業能準時且按預算交出武器讓股市國防類股應聲下挫。

美軍上禮拜空襲委內瑞拉後點燃軍工股動能，5號相關類股集體狂歡，沒想到才過兩天便風雲變色。7號美國總統川普簽署命令，直接向國防巨頭雷神與洛馬開刀，要求企業在準時生產和控制預算之前，不准發放股利或回購公司股票。

美國總統川普：「雖然我們製造全世界最棒的裝備，沒有人能接近我們的水準，但生產速度不夠快。」川普在社群平台發文，特別點名雷神反應最慢，他說他們把錢都花在股東身上，而不是滿足美國軍方的需求與要求。

川普要求國防部在30天內列出表現不佳的名單，這些公司必須限期提出改善計畫，主管的獎金要跟準時交貨掛鉤。川普痛批這些高層領太多，打算將他們的薪酬限制在500萬美元約1.5億台幣。美國總統川普：「我們不希望看到執行長每年領5000萬美元，同時向所有人發放高額股利還在那邊做回購，最後才說「喔，我們沒錢蓋工廠」他們必須蓋工廠。」

軟硬兼施川普計畫在2027年將軍費提升到1.5兆美元，台幣超過48兆，要打造具備壓倒性優勢的夢幻軍隊。但這筆大餅看得到不一定吃得到。禁令一出軍工股應聲重挫，雷神股價7日收在190.41美元下跌2.46%。

CNBC記者：「究竟總統要如何強硬執行這件事，他在這裡沒明說，推測可能是對聯邦採購合約進行某種變動。」有分析師認為，這項強制干預將帶來更多問題，國防部必須儘速釐清政策紅線，否則將引發一連串的法規衝突與法律爭議。

