傳邱毅求助陸委會遭回絕「慢走不送」 梁文傑開口了

陸委會發言人梁文傑。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網傳前立委邱毅被中國抖音等平台封殺，更被中國政府限制出境，還傳出邱毅求助台灣政府，但被陸委會回絕「慢走不送」。陸委會發言人梁文傑今天表示，「慢走不送好像是我會用的詞彙，但我從來沒有回應過這種事！陸委會也沒有接獲邱毅先生求助」。

有中國網紅拍片指稱，邱毅被中國的微博、抖音等平台封殺，主因是在節目中說出中國經濟現狀「實話」，被中共定性為「兩面人」，導致帳號被封、資產凍結，甚至被限制出境；有網友發文聲稱，邱毅求助台灣當局，但被陸委會回絕「慢走不送」。

梁文傑在陸委會記者會說明，陸委會沒有回應過這件事，也沒有接獲邱毅先生的求助，這個消息我們並沒有辦法核實，可能是網路謠言。總之，「陸委會從來沒有接到邱毅先生的求助」。

