傳邱毅遭中國封殺求助政府遭諷「慢走不送」 陸委會：沒收到訊息

國民黨前立委邱毅傳出遭中國封殺，不僅資產遭凍結，甚至被限制出境。（資料照片／楊約翰攝）





國民黨前立委邱毅傳出遭中國封殺，不僅資產遭凍結，甚至被限制出境，期間求助陸委會卻被回了一句「慢走不送」，引發網友熱議。陸委會副主委梁文傑今天（22日）表示，從來沒有接到邱毅的求助，應該是網路謠言。

有中國網紅日前拍片指稱，邱毅疑似在節目中談論中國經濟狀況不佳，導致微博、抖音帳號被封了，更傳出資產被凍結，也不能出境，期間邱毅曾向陸委會求助，卻遭回絕，甚至還以「慢走不送」戲謔。

梁文傑今天在例行記者會上表示，「慢走不送」好像是他會用的詞彙，但陸委會甚至是他從未接到邱毅的求助，也沒有回應過相對請求，所以無法核實消息，應該是網路謠言。（責任編輯：殷偵維）

