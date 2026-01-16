傳邱臣遠將代表民眾黨選竹北市長 地方人士嘆：沒人了嗎？

即時中心／林韋慈報導

新竹市副市長邱臣遠昨（15）日傳出有意轉戰竹北市長，民眾黨前主席柯文哲也於同日晚間回到新竹「本命區」督軍，並與大新竹地區黨內公職及擬參選人會面。不過相關消息曝光後，竹北地方反彈聲浪迅速升高，不分黨派的地方人士多認為，民眾黨若再度採取空降策略，恐引發基層不滿，並且認為邱並沒有深耕竹北地方。

根據《自由時報》報導，民眾黨新竹縣議員林碩彥表示，民眾黨一向強調公開透明的提名機制，不論現任或挑戰者，都應依照既有程序進行。他指出，自己已在竹北深耕7年，歷經多次選戰，為地方累積穩定基礎，竹北市長人選應先在地方形成共識，再由黨中央提名。他呼籲，黨中央在討論人選時，應優先傾聽在地聲音，尋求最佳整合模式，才能讓選舉順利推動。

無黨籍新竹縣議員邱靖雅則直言，上一次民眾黨在竹北市長選舉中提名空降人選，因酒駕事件黯然退場，讓支持者已失望一次。此次又傳出擬再提名一名與地方幾乎沒有淵源的人選，恐令基層反感。

她指出，總統大選時，柯文哲在竹北拿下最高票、勝過藍綠，應重視地方民意。她也接到不少地方聲音，批評「黨中央是不是以為，只要掛上民眾黨，不論派誰出來，地方都必須無條件買單？」對於邱臣遠擬參選竹北市長，國民黨新竹縣議員林禹佑則表示，他指出，不僅民眾黨，國民黨內部同樣有多位長期深耕竹北的地方民意代表，相較之下，邱臣遠過去並未在新竹縣有實質經營，並不適合參選竹北市長。

在「藍白合」可能性持續被討論的情況下，邱臣遠轉戰竹北的消息曝光，不少支持者更私下嘆：「真的沒有人了嗎？」

