政治新聞／綜合報導

新竹市長高虹安上個月回歸市政，原本的備位人選、副市長邱臣遠，傳出有意轉戰竹北，卻引發地方反彈，連民眾黨新竹縣議員林碩彥也表態呼籲「不適合」再派空降人選，而現任竹北市長鄭朝方，並未直接回應，強調會繼續拚市政。

新竹市副市長邱臣遠，前一天剛跟市長高虹安出席公開活動，又和前民眾黨主席柯文哲同台。柯文哲親自到新竹黨部督軍，與黨公職及擬參選人會面，更喊出「大新竹全線突圍」，如今還傳出竹北市長選戰，將由邱臣遠出戰。新竹市副市長邱臣遠：「新竹市跟竹北其實是個共同生活圈，有非常多的公共議題，都必須跨縣市協調克服，未來我們也會在這公共議題上面著力，來去做相關關注，相關的黨務還有選舉議題，我們擇日有適合的場合，再跟大家報告。」

廣告 廣告

傳邱臣遠轉戰竹北市長選戰 自家議員反彈「不適合」空降人選

竹北市長鄭朝方（圖／民視新聞）





邱臣遠沒把話說死，畢竟2024年總統大選，民眾黨柯吳配在竹北，拿下百分之38.33的選票，超越藍綠兩黨，更是柯文哲得票率最高的地方。不過，地方不只藍營反對，連自家人新竹縣議員林碩彥都喊話黨中央，不適合再派空降人選。

傳邱臣遠轉戰竹北市長選戰 自家議員反彈「不適合」空降人選

新竹縣副縣長陳見賢（圖／民視新聞）





新竹縣副縣長陳見賢：「我沒有什麼看法，因為說真的新竹縣長應該先抵定之後，才會談到竹北市長，我想各政黨都會一樣。」竹北市長鄭朝方：「（邱承遠想要選竹北，市長你怎麼看），首先我想要先謝謝廣大的市民朋友，我們在未來持續的會把市政的工作來做好，最近不管是新竹縣長的選舉，或者是竹北市長的選舉，我真的要謝謝很多好朋友的關心，但是我始終只有一個人，我沒辦法兩個都選。」對於邱臣遠選竹北，藍綠都沒直接回應，畢竟藍白也還沒整合，最後由誰出戰恐怕還有得喬。

原文出處：傳邱臣遠轉戰竹北市長選戰 自家議員反彈「不適合」空降人選

更多民視新聞報導

徐嶔煌爆柯文哲、黃國昌都曾找過他 曝「當時沒答應」原因

「他」綠營新竹縣長呼聲高！竹北市長交棒成焦點 議員親薦2人選

傳邱臣遠將代表民眾黨選竹北市長 地方人士嘆：沒人了嗎？

