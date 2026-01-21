傳郭信良爭取立委補選 陳亭妃：他不適合

對於外傳自己當選台南市長後，郭信良可能爭取立委補選，陳亭妃斬釘截鐵表示，他不適合擔任立委。（圖：郭信良臉書）

民進黨台南市長初選勝選人陳亭妃今天（21日）表示，如果要拿「清廉、勤政、愛鄉土」來切割，「民進黨籍有很多人我是不是也要切割？」外傳當選台南市長後，郭信良可能爭取立委補選，陳亭妃斬釘截鐵說，他不適合擔任立委。(請聽AI報導)。

民進黨台南市長初選儘管落幕，但競選過程太過激烈造成的後遺症至今還沒有消退。陳亭妃今天接受網路媒體節目專訪時指出，挺林俊憲派議員要他簽切割郭信良3點協議「這應該是頭一遭」，更何況事前根本不知道有簽署書。

陳亭妃還表示，如果要拿「清廉、勤政、愛鄉土」來切割，「民進黨籍有很多人我是不是也要切割？」外傳當選台南市長後，郭信良可能爭取立委補選，陳亭妃說，郭信良從來沒有參與這場選舉，而且郭信良不適合擔任立委，台南立委補選絕不會有郭信良這個選項。

至於要支持哪位正副議長，她直言，現在連議員初選都沒有，這需要未來大家共同討論，重申一切都尊重。(以上新聞楊清緣編輯，AI播報)