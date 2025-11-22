傳鄭文燦回鍋選桃園市長？她曝本人已「心如止水」

桃園市長選戰明(2026)年開打，各界相當好奇綠營究竟會推派誰來挑戰現任市長張善政，資深媒體人吳子嘉日前爆料前市長鄭文燦有意回鍋參選，對此，民進黨籍桃園市議員魏筠今(22)日表示，鄭文燦本人已心如止水，目前沒參選桃園市長的規劃。

昨日吳子嘉在「董事長開講」節目中指出，鄭文燦有意參選桃園市長。魏筠則表示，大家不用猜了，經她親自向鄭文燦本人詢問，鄭文燦說，「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」

據悉，鄭文燦因涉入華亞科技園區土地開發貪汙案，遭指控收賄500萬，被桃園地檢署檢察官起訴、求刑12年，至今官司尚未落幕。

