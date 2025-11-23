傳鄭文燦復出選桃園？ 子弟兵曝「無參選規劃」

桃園市 / 綜合報導

2026桃園選戰，民進黨要派誰挑戰市長張善政備受矚目，立委王義川、總統府副秘書長何志偉，兩人頻頻被點名外，也持續在桃園勤跑基層。不過媒體人吳子嘉就透露，傳出前桃園市長鄭文燦有意要回鍋參選，對此，鄭文燦透過子弟兵回應，自己心如止水，沒有選舉規劃。

立委(民)王義川說：「我決定有一個重大的宣誓，我決定參選...。」到底要選哪裡？民進黨立委王義川停頓許久，才透露是要選 北參道道長 啦，但真要放棄桃園市長不選嗎，尤其近來頻被點名角逐桃園的他，社群媒體也PO出新影片，在剛開幕的桃園服務處舉辦，桃園青山綠川繪畫比賽。

立委(民)王義川說：「拉拉山神木，天空步道，石門水庫，小鹿跟川嶺博士的桃園奇幻旅程。」活動緊扣桃園著名景點，王義川看來積極備戰2026地方選舉，另一邊被外界點名的，總統府副秘書長何志偉，也到桃園勤跑基層動作頻頻。

總統府副秘書長何志偉說：「從八德到桃園也是塞，從平鎮到中壢也是塞，從龍潭到任何地方都是塞塞塞。」點出桃園交通混亂問題，頗有向曾任台中交通局長的，王義川較勁的意味，只是先前民進黨桃園市長參選人，意願登記掛零。

媒體人吳子嘉更透露，前桃園市長鄭文燦曾私下會面綠營高層，表達有意代表民進黨再次參選桃園，桃園市議員(民)魏筠說：「文燦市長回應我，心如止水，沒有任何選舉的打算，所以這個名嘴釋出的這個消息，只能代表他自己的意見。」

鄭文燦否認要回鍋參選，綠營艱困選區桃園，2026到底由誰出任母雞挑戰張善政，檯面上檯面下人選磨刀霍霍。

