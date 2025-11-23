傳鄭文燦復出選桃園？ 子弟兵曝「無參選規劃」

桃園市 / 綜合報導

2026桃園選戰，民進黨要派誰挑戰市長張善政備受矚目，立委王義川、總統府副秘書長何志偉，兩人頻頻被點名外，也持續在桃園勤跑基層。不過媒體人吳子嘉就透露，前桃園市長鄭文燦有意要回鍋參選，還已經跟綠營高層會面，對此，鄭文燦透過子弟兵回應，沒有選舉規劃。

總統府副秘書長何志偉說：「我們一定會讓桃園變幸福的。」拿著泡泡機立刻擄獲台下小朋友的心，總統府副秘書長何志偉與大小朋友同歡，只是連兩天前進桃園參加活動，是否在為2026桃園市長選舉蓄積能量，尤其昔日初選對手立委王世堅，更誇他是好的人選。

總統府副秘書長何志偉說：「感謝我們從從容容，世堅委員，這些鼓勵也好，肯定也好，我的態度就是全力以赴，那有機會絕對全力以赴。」對比先前面對選戰話題三緘其口，這回何志偉參選態度似乎多了幾分堅定。

不過同樣被點名有望代表綠營，角逐2026桃園市長的立委王義川也沒閒著，同樣打出親子牌，在剛開幕的服務處舉辦桃園青山綠川繪畫比賽，立委(民)王義川說：「拉拉山神木，天空步道，石門水庫，小鹿跟川嶺博士的桃園奇幻旅程。」活動緊扣桃園著名景點，王義川積極備戰地方選舉，只是先前民進黨桃園市長參選人，意願登記掛零。

媒體人吳子嘉更透露，傳出前桃園市長鄭文燦曾私下會面綠營高層，表達有意代表民進黨再次參選桃園，桃園市議員(民)魏筠說：「文燦市長回應我，心如止水，沒有任何選舉的打算，所以這個名嘴釋出的這個消息，只能代表他自己的意見。」鄭文燦否認要回鍋參選，綠營艱困選區桃園，2026到底由誰出任母雞挑戰張善政，檯面上檯面下人選磨刀霍霍。

