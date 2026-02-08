傳鄭習會三月登場、中國要求擋軍購 國民黨嚴正駁斥：全部造假

媒體報導指稱，國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平的「鄭習會」預定將於3月中舉行。（資料照／林煒凱攝）

媒體報導指稱，國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平的「鄭習會」預定將於3月中舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧也要求國民黨繼續阻擋軍購特別條例。對此，國民黨表示，報導均屬臆測；國民黨副主席蕭旭岑則表示，內容全部造假。

《自由時報》報導指出，國共智庫交流時，1.25兆軍購讓北京對於威懾「日本軍國主義」、「菲律賓鯨吞南海」乃至於台獨勢力都起了結構性破壞，並對國民黨說「關鍵不是擋下幾次，而是讓這些威脅終究無法實現」。

針對鄭習會時程，國民黨回應，有關鄭麗文訪問大陸，目前尚未有訊息，相關報導均屬臆測。蕭旭岑已多次強調，國共智庫論壇重起中斷十年的兩黨平台，為兩岸重新搭起橋樑，協助台灣各產業各領域與大陸交流合作，累積互信、嘉惠百姓，循序漸進後，未來更高層的合作將水到渠成。

蕭旭岑則表示，與王滬寧會面當天，不只有國民黨人士，還有專家學者，王滬寧到底有沒有講這些話，是很容易查證的事情。但即使如此，國安人士和綠媒還要製造假新聞，可見國民黨這次兩岸重啟平台，幫助台灣產業，對民進黨壓力很大。

蕭旭岑表示，他可以負責任地說，王滬寧會面內容都是造假，每一個字都是編造的，又不是只有國民黨人士在裡面，還有專家學者，很容易查證，呼籲媒體還是要堅守專業，不要被黨政人士利用。



