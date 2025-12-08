傳鄭習會前提擋軍購！藍嗆捏造 綠疑非空穴來風

記者侯彩紅、周威志／台北報導

媒體披露，國民黨已與北京達成共識，將在農曆年前後展開「鄭習會」；北京並提擋下賴清德軍購、即刻阻止以限制、歧視中配相關國安法制，還要國民黨堅定重申以中國統一作為目標，必須要具體行動，對此國民黨否認，不過綠營也質疑，從藍營推的爭議法案來看，這些傳聞恐怕非空穴來風。

時任準國民黨主席鄭麗文當時說明。

時任準國民黨主席鄭麗文（2025.10.20）：「要不要見習總書記啊，當然要。」

國民黨主席鄭麗文傳出要與習近平展開「鄭習會」。

還沒上任國民黨主席前，鄭麗文就喊話要與中共領導人習近平見面，媒體爆料國民黨與北京共識農曆年前後展開「鄭習會」。

國民黨副主席張榮恭出面說明。

國民黨副主席張榮恭（2025.11.14）：「我們堅持九二共識，反對台獨。」

中共提出三張門票。

國民黨副主席張榮恭11月中赴中與國台辦主任宋濤會面，堅持九二共識，傳出推動「鄭習會」，中共提出三張門票，包含賴政府軍事採購預算不該通過各種以限制、歧視中配，以及阻止中國人經商投資的「國安法制」應該即刻阻止，此外也樂見國民黨堅定以中國統一作為目標的發展，但還要求國民黨應提出具體行動。

國民黨發言人牛煦庭出面說明。

國民黨發言人牛煦庭：「並沒有提到任何跟鄭習會的安排，要擋軍購啦、要喊話賴德啦，這些全部都是消息人士的捏造。」

民進黨立委吳思瑤出面說明。

民進黨立委吳思瑤：「去中國像是走廚房一樣，有沒有把台灣人民的自由、國家的安全作為你們的伴手禮，所以對於鄭習會，外界的揣測都不是空穴來風。」

儘管國民黨駁斥「門票說」，直指賴總統11月底提出1.25兆軍費與藍營高層赴中時間點兜不上，但賴總統國慶時就提出「台灣之盾」構想，加上藍營推中配入籍六改四 、離島建設條例等爭議法案，都是現在進行式，甚至傳出國民黨不排除修改黨章，拿掉反共相關條文，更有藍營南部地方民代擔心被貼紅統標籤，中常委也醞釀發難。

國民黨立委謝衣鳳：「反對是以軍購特別預算通過與否為前提的兩岸溝通。」

國民黨鄭麗文：「說那個國民黨要改反共黨章，我怎麼從來沒有聽說過，我有百分之百的自信，我們的立場、我們的主張才是對的。」

國民黨的親中修法，引發地方憂心。

鄭麗文依舊很有自信，只是國民黨一系列親中修法，不只引發地方憂心，紅統標籤更難撕掉。

