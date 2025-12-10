傳鄭習會農曆前後登場 國台辦：無中生有

（中央社記者呂佳蓉北京10日電）針對媒體報導，國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平將於農曆前後會面，並指北京提出「三張門票」作為前提。中國大陸國台辦發言人陳斌華今天表示，相關報導無中生有，但是大陸願意在堅持九二共識，反對台獨的基礎上與台灣各政治團體與人士交流往來。

此前有媒體報導，「鄭習會」將於農曆前後登場，北京方面提出「三張門票」，包含國民黨在反對軍售案、陸配在台權益，以及中國統一立場等，要與大陸方面配合。

廣告 廣告

在今天的中國大陸國台辦例行記者會上，陳斌華表示，相關報導是無中生有，並聲稱民進黨和有關媒體「惡意炒作、造謠生事」，目的是抹黑破壞兩岸正常交流交往，打壓政治異己，撈取選票和政治利益。

陳斌華說，中國大陸願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨和台灣內部各政治團體、有識之士加強交流往來，鞏固增進政治互信，保持聯繫互動，順應兩岸民眾的願望，共同推動兩岸關係和平發展，維護和平穩定，造福兩岸民眾。

根據報導，「三張門票」的要求包括：第一，總統賴清德打算「以武謀獨」、「倚美謀獨」的「玩火行為」必須被「堅決反對」、「堅決撲滅」，民進黨政府接下來打算提出的軍事採購預算不該通過。

第二，各種以限制、歧視大陸配偶，以及阻止大陸人民往來經商投資的所謂「國安法制」立法進程，應該即刻阻止。

第三，樂見國民黨堅定重申以中國統一作為目標的發展軸線，但在此之前，國民黨應該提出排除對此目標不友善、有害的體制改革與具體行動。（編輯：廖文綺）1141210