傳鄭習會農曆年前後登場 國民黨巧妙回應了
[NOWnews今日新聞] 根據《自由時報》報導，在國民黨2位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。對此，國民黨發布4點聲明，沒否認該說法，但炮轟「門票」一說，荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。
根據報導，在2位副主席10月底、11月初先後訪中帶回北京的要求後，黨內隨即啟動相關討論，並由副主席張榮恭於11月13日再次赴中，親自向宋濤在內的北京高層回覆國民黨的決策，也隨即獲得北京同意在農曆年前後進行「鄭習會」。
該報導還稱，據了解，北京這3項被國民黨內私下稱作「三張門票」的要求包括：第一，賴清德打算「以武謀獨」、「倚美謀獨」的「玩火行為」必須被「堅決反對」、「堅決撲滅」，民進黨政府接下來打算提出的軍事採購預算不該通過；第二，各種以限制、歧視大陸配偶，以及阻止大陸人民往來經商投資的所謂「國安法制」立法進程，應該即刻阻止；第三，樂見國民黨堅定重申以中國統一作為目標的發展軸線，但在此之前，國民黨應該提出排除對此目標不友善、有害的體制改革與具體行動。
對此，國民黨發布4點聲明回應，首先，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。
國民黨續指，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。《自由時報》將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。
國民黨再指，本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任。但不齒惡意捏造的所謂「門票說」。
國民黨最後說，本黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。
