傳鄭習會3月登場！吳思瑤轟「國共合謀賣台」：別犧牲台灣國家利益

記者詹宜庭／台北報導

國民黨與中國當局日前在北京舉行「國共智庫交流」後，近日再有媒體引述北京消息稱，「鄭習會」預定於今年3月中旬舉行。對此，民進黨立委吳思瑤表示，為了所謂的「鄭習會」是為了讓特定人士能與中國領導人見面，台灣卻付出了極高的代價，在野黨在國會已經連續阻擋多項軍購案。如果真的照北京的要求行事，台美軍購恐怕還會持續遭到杯葛，「我們要向國民黨喊話，不要為了政黨利益，犧牲台灣的國家利益。」

吳思瑤表示，同一天在亞洲發生了兩件大事。第一件，就是日本自民黨大獲全勝，抗中挺台的路線，獲得日本國人的支持。第二件，是有消息指出，北京已經明確下達2026年對台的工作目標，其中赫然發現，中國正介入台灣內政，要求在台協力者力擋台美軍購合作，也要阻擋台美在經貿與供應鏈上的合作。甚至，中國已經不演了，公然介入九合一選舉。

廣告 廣告

吳思瑤指出，中國介選已經攤在陽光下，而國民黨還在演。國共論壇一退場，北京對台工作的匯報立刻上場，相關戰略目標也一一被驗證。所謂的「政策交流十五項意見」完全是幌子，實際目的就是配合北京進行統戰，介入台灣選舉，並阻擋軍購與台美經貿供應鏈合作。

吳思瑤認為，這就是國共合謀，走的是賣台、反美、親中的路線。為了所謂的「鄭習會」是為了讓特定人士能與中國領導人見面，台灣卻付出了極高的代價，在野黨在國會已經連續阻擋多項軍購案。如果真的照北京的要求行事，台美軍購恐怕還會持續遭到杯葛，「我們要再次強調，親中反美、賣台的路線，在台灣是行不通的，看看日本選舉的結果，我們要向國民黨喊話，不要為了政黨利益，犧牲台灣的國家利益。」

更多三立新聞網報導

國共論壇後中共出招！對台會議定調「四大核心」 吳思瑤怒批國民黨合謀

美方下軍購通牒！來不及恐延宕逾1年 吳思瑤：在野黨別陷國家於不義

蕭旭岑酸谷立言「只比科長大一點」 吳思瑤嗆：打臉盧秀燕、江啟臣？

總統嚴選！賴清德2026國際書展推薦書單曝 逛展血拼「這書」狂買三本

