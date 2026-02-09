傳鄭習會3月登場！被問納入網紅館長 鄭麗文尷尬回：要有一定代表性啦

記者詹宜庭／台北報導

國民黨與中國當局日前在北京舉行「國共智庫交流」後，近日有媒體引述北京消息指「鄭習會」預定於今年3月中旬舉行。國民黨主席鄭麗文今（9日）接受專訪時被網友問及「鄭習會是否考慮納入如網紅館長這類強調和平、具號召力的民間代表？」鄭麗文說，「若是鄭習會還是要有一定代表性啦！所以……呃……我們也不可能是一個很龐大的團隊，重點還是在於如何透過更直接的傳播方式，讓大家看到真相，這部分我們正在積極努力中。」

鄭麗文今日中午接受網紅「歷史哥」節目《歷史易起SHOW2.0》專訪，有網友提問「鄭習會是否考慮納入如網紅館長這類強調和平、具號召力的民間代表，讓會面不只是政治外交，更能透過這些具代表性的領袖，向大眾傳遞真實、務實的和平訊號？」對此，鄭麗文表示，「若是鄭習會還是要有一定代表性啦！所以……呃……我們也不可能是一個很龐大的團隊。謝謝網友的建議，但重點還是在於如何透過更直接的傳播方式，讓大家看到真相，這部分我們正在積極努力中。」

鄭麗文提到，像館長去上海就是透過直播方式進行交流，未來也可能會運用更多直接的傳播管道，讓大眾了解真實狀況。她強調，這次「國共智庫交流」是一場非常難得的對話與互動，有很多重大成果是她事先沒有預料到的。她說，自己持續感受到對岸展現出來的善意與誠意，兩岸的未來不應是劍拔弩張，而應朝向和解與合作，這需要一步步地走。而這次踏出的第一步，已經遠超原本預期，不像民進黨說談到政治議題等，雙方都想要在既有基礎上，擴大彼此善意與誠意。

