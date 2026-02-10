傳鄭麗君今晚赴美簽屬關稅協定 政院重申「4大原則」：將適時對外說明

外傳行政院副院長鄭麗君今晚將率談判團隊再度赴美，完成簽署「台美對等貿易協定」。（資料照片／張哲偉攝）





台美對等關稅定調為15%不疊加，以及半導體及其衍生品等232條款取得最優惠待遇等。外傳行政院副院長鄭麗君今天（10日）晚間將率談判團隊再度赴美，完成簽署「台美對等貿易協定（ART）」。對此，行政院強調，談判團隊會秉持維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全4大原則，不存在所謂黑箱問題。

國民黨立委王鴻薇昨（9日）透露，根據她掌握的消息，台灣已同意美製小客車及汽車零組件降至「零關稅」，只保留中小貨車部份降稅。另外，在協定生效後6個月，接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準。

另外，此次簽署也將保健食品關稅從30％降至10％，農漁產品也可能有大幅市場開放和降稅，王鴻薇批評，賴政府選擇黑箱到最後一刻，不敢讓農漁民知道，隔空喊話向賴政府要一個答案。

對此，行政院發言人李慧芝今透過文字說明表示，鄭麗君及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，對於部分聲浪憂慮農產品開放事宜，李慧芝強調，任何涉及食品的討論都基於透明化的科學與國際標準，會以「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」4大原則，不存在所謂黑箱問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時對外說明。

至於台美對等貿易協定內容，政院曾說明，除將納入對等關稅優惠，也包含學名藥、航空器零組件、自然資源等特定品項豁免對等關稅，以及非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會、雙向投資等相關議題，都會納入協定內容。（責任編輯：王晨芝）

