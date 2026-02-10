傳鄭麗君今晚赴美簽署ART 政院：有進度就會對外說明

行政院發言人李慧芝。資料照。廖瑞祥攝



據傳我台美對等關稅談判團隊本週將再赴美國並簽署「台美對等貿易協定（ART）」，行政院副院長鄭麗君將於今（2/10）日晚間將啟程前往華府，可望在農曆春節前夕簽署。對此，政院並未證實或否認，僅稱後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

台美關稅談判已在1月進行總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等共識，並簽署投資合作MOU，未來將以「台灣模式」在美國投資。

台美1月簽署投資合作備忘錄後，還將簽署台美對等貿易協定，台美對等關稅才會正式拍板定案。傳出鄭麗君今晚將再赴華府簽署貿易協定，預計可於近日對外說明。而國民黨立委王鴻薇則爆料美國汽車輸台將降至零關稅，並開放美牛內臟進口。

有關外界關心台美經貿談判進度，李慧芝今日表示，鄭麗君以及談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做準備，也始終秉持「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」四大原則。

針對王鴻薇的發言，李慧芝強調，任何涉及食品的討論，一切都基於透明的科學與國際標準，確保國民的健康為原則，不存在所謂黑箱的問題，後續談判只要有相關進度，一定會適時向國民說明。

副總統蕭美琴昨（2/9）日出席活動時也表示，鄭麗君率領的貿易談判團隊非常辛苦，做了許多準備，都是以台灣國家利益與產業利益為出發點，尋求降低對等關稅以及台美在經貿領域互惠互利的新機會，期待最後這一哩路，能夠獲得國人同胞大家共同的支持，開創台灣在全球布局的新篇章。

