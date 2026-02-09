傳鄭麗君本週赴美簽關稅協定 談判「民生深水區」3項受矚

行政院副院長鄭麗君擬於本週再度赴美，完成簽署「台美對等貿易協定（ART）」。（資料照片／張哲偉攝）





台美對等關稅定調為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），並爭取到半導體及相關商品等232關稅最惠國待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識。行政院副院長鄭麗君有望於本週再度赴美，完成簽署「台美對等貿易協定（ART）」，完成談判最後一哩路。

關稅協定文本最後檢視階段 鄭麗君說明細節

據了解，目前台美已簽訂投資備忘錄（MOU），關稅協定文本也已進入最後檢視階段，只差最後簽署程序。鄭麗君接受華視專訪時強調，台灣應該是全球第一個取得半導體優惠待遇的國家，我方取得的豁免232半導體及ICT產品的關稅配額優於其他國家2.5倍，不論未來美方制定多少的稅率，我們取得配額外最惠稅率是15%不疊加，如果稅率低於15%則從其低。

台灣4成先進製程產能轉移美？ 鄭麗君：已向美說明不可能

至於美國商務部長盧特尼克稱，美國總統川普任內目標，是將台灣半導體產能的4成轉移至美國，鄭麗君強調，她清楚向美方表達「產能不可能分配」，台灣最先進的製程、技術研發及設廠規畫一定得在台灣，「護國神山」只會越來越大，沒有「台灣模式」將科學園區整套搬去的問題。

民生深水區談判結果 汽車關稅、肉品受關注

針對外界關注台美雙方「民生深水區」的談判結果，據悉，我進口美製車關稅稅率擬大幅度調降，不排除從17.5%降至零關稅，同時放寬進口配額限制；美豬腎萊劑容許值則不排除參考日韓、國際食品法典委員會（CODEX）等標準放寬；美牛方面，由於美國已逾10年未有狂牛症，頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等輸入也有望全面鬆綁。

立法院副院長江啟臣日前表示，已向美國在台協會（AIT）處長谷立言確認，台美關稅協定希望在2月中旬可以簽署，政院人士指出，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》，將協定送交立院審議，盼朝野支持談判結果，讓協定能夠順利生效。（責任編輯：卓琦）

