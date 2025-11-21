傳鄭麗文對何鷹鷺處分喊停？ 國民黨駁：絕無特定人士影響

台北市 / 林李翰 綜合報導

國民黨中常委何鷹鷺日前穿著印有毛澤東的衣服在抖音上，談及統促言論，並罵前總統馬英九「沒路用」，遭國民黨停職處分。事後何鷹鷺不服處分提起申訴。然而桃園市議員于北辰指出，何鷹鷺實力很強，國民黨主席鄭麗文不敢得罪。對此，國民黨今（21）日發新聞稿澄清，本案絕無特定人士可獨立影響之空間，相關人士未經查證之言論，望請自重。

何鷹鷺日前在抖音表示，自己肩負重任，「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱」，還說到台灣是屁股大的一個地方，自己有靠山有什麼好怕的，「我的祖國！」，另外，還嗆前總統馬英九「最沒用」。此番言論惹議，國民黨考紀會在18日給予停職處分。

針對何鷹鷺案，國民黨副主席李乾龍昨（20）日表示，已送回考紀會重審。導致桃園市議員于北辰質疑，何鷹鷺的身分非同小可，讓黨主席鄭麗文不得不撤回處分，以免觸動背後龐大的力量。

國民黨考紀會今（21）日下午說明，國民黨於18日下午召開第28屆中央考紀會第一次臨時會，會中針對何鷹鷺相關公開爭議性言論，經正式檢舉依據國民黨黨員違反黨紀處分規程第15條，與會全員通過停職處分。

考紀會說明，何鷹鷺收到處分書後，依據同規程之規範，向中常會提出申訴案。19日中常會會中三位中常委表示意見，會中常委提及何員具中常委身份，應尊重中常會。另有中常委表示，受檢舉人應有表示意見的機會，經中常會討論後決議接受申訴案，送回考紀會審議。常會並通過附帶決議，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。

考紀會強調，中央考紀會目前正依相關規定與行政程序，賡續辦理中，依時程召開中央考紀會審議。

最後，針對于北辰說到，黨主席可以退回中央考紀委員會的決議。考紀會澄清，以上報導絕非事實，鄭麗文主席曾宣示強調，國民黨行事一切依制度辦理，該案完全依照「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」處置，本案絕無特定人士可獨立影響之空間，特告周知。相關人士未經查證之言論，望請自重。

