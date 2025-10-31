傳鄭麗文探詢明年接棒藍立院黨團總召？林德福：那明年的事還早

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

新任國民黨主席鄭麗文明（11/1）日將上任，人事佈局備受注目，有週刊報導，鄭麗文對國會極為重視，但其兩岸路線讓一線民代焦慮，而鄭麗文在徵詢黨務人事時，曾向立法院系統探詢總召事宜，並一度脫口稱「大家覺得林德福怎麼樣？」引發想像空間。對此，林德福今（31）日被問及此事時僅說，「那明年的事還早哩，不是今年，再講」。

林德福。（圖／林德福臉書）

鄭麗文將在明天正式接任國民黨主席，鏡週刊報導，先前鄭麗文已公布兩波人事，鄭麗文率領的黨中央將是老幹新枝，一級主管以「老幹」為主，其他像是青年部、新媒體部、對外發言系統等才會啟用「新枝」，由黨內青壯世代來擔任。而立院部分，因現任總召傅崐萁將在明年任滿2年，依內規將改選，鄭麗文也曾探尋黨團總召是否有合適人選，還曾問大家覺得林德福怎樣，引起想像空間。

國民黨立委賴士葆今早受訪時被問及此事時說「沒有聽說」，林德福今早被堵訪時被問及此事，僅表示「那明年的事還早哩，不是今年，再講」。



