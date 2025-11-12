傳鄭麗文欲裁撤駐美代表處 ? 黨辦駁斥 : 秦日新續任、運作不變

國民黨主席鄭麗文自本月 1 日全代會後正式走馬上任，其兩岸及對美立場備受關注。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文自本月 1 日全代會後正式走馬上任，其兩岸及對美立場備受關注。近期媒體報導指稱，鄭麗文上任後原有意將 2022 年成立的國民黨駐美代表處「轉型」，表面精簡、實則裁撤，但在黨內有力人士勸說下暫時作罷，引發外界對國民黨對美立場的關注。

鄭麗文辦公室對此發布聲明澄清，駐美代表秦日新及駐美代表處的設立對國民黨至關重要，鄭麗文從未有裁撤或精簡人事的打算。鄭麗文不僅在上任後立即表達希望秦日新續任，也積極募款支持代表處運作，展現對駐美代表處的重視。辦公室強調，鄭麗文百分之百信任並倚重秦日新的專業與奉獻，雙方目前保持密切聯繫並齊心協力推動工作。

廣告 廣告

資料顯示，國民黨駐美代表處隸屬國際部，包含駐美代表秦日新為國際部副主任，以及義務職的駐美代表處主任沈正浩，派駐美華府的人員僅 2 人。該代表處以「外國政黨代表機構」向美國政府登記，具非營利組織性質，若有裁撤或人事調整，需經過正式申請程序。

據《中評社》報導，駐美代表處年度預算約 600 萬元，鄭麗文上任後盤點後確認為必要支出，確保對美溝通管道得以延續。黨務人士指出，鄭麗文原有意以「轉型」之名精簡，但在黨內勸說下暫緩，更未進行裁撤。

觀察人士指出，鄭麗文上任後的副主席布局與前任朱立倫迥異。朱立倫時期曾任命夏立言、黃介正、秦日新等熟悉對美事務的資深人士負責外交與美國事務；鄭麗文則更重兩岸事務及交流，副主席多為熟悉兩岸關係的政治人物，並將國際部主任一職交由 30 歲青年董佳瑜掌管，呈現新世代風格。

鄭麗文日前也透過臉書向海外黨代表表示，美國一直是中華民國重要盟友，國民黨將維持對等、尊重、互惠健康的對美關係，持續深化外交，並承諾國民黨將成為區域和平的締造者，而非麻煩製造者。

此外，據了解，美國在台協會（AIT）預計本周安排與鄭麗文會面，討論國防預算、國防自主及台美關係等議題，但行程仍可能因颱風因素有所調整。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

控烏用300萬美金誘米格-31飛行員駕機投降! 俄戰機攜匕首導彈炸基輔報復

中港影視圈震動! 傳王家衛涉「不當言論」遭審查、被關的「他」遭稱已死 中共急駁斥