傳鄭麗文欲裁撤駐美代表處 ? 黨辦駁斥 : 秦日新續任、運作不變
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文自本月 1 日全代會後正式走馬上任，其兩岸及對美立場備受關注。近期媒體報導指稱，鄭麗文上任後原有意將 2022 年成立的國民黨駐美代表處「轉型」，表面精簡、實則裁撤，但在黨內有力人士勸說下暫時作罷，引發外界對國民黨對美立場的關注。
鄭麗文辦公室對此發布聲明澄清，駐美代表秦日新及駐美代表處的設立對國民黨至關重要，鄭麗文從未有裁撤或精簡人事的打算。鄭麗文不僅在上任後立即表達希望秦日新續任，也積極募款支持代表處運作，展現對駐美代表處的重視。辦公室強調，鄭麗文百分之百信任並倚重秦日新的專業與奉獻，雙方目前保持密切聯繫並齊心協力推動工作。
資料顯示，國民黨駐美代表處隸屬國際部，包含駐美代表秦日新為國際部副主任，以及義務職的駐美代表處主任沈正浩，派駐美華府的人員僅 2 人。該代表處以「外國政黨代表機構」向美國政府登記，具非營利組織性質，若有裁撤或人事調整，需經過正式申請程序。
據《中評社》報導，駐美代表處年度預算約 600 萬元，鄭麗文上任後盤點後確認為必要支出，確保對美溝通管道得以延續。黨務人士指出，鄭麗文原有意以「轉型」之名精簡，但在黨內勸說下暫緩，更未進行裁撤。
觀察人士指出，鄭麗文上任後的副主席布局與前任朱立倫迥異。朱立倫時期曾任命夏立言、黃介正、秦日新等熟悉對美事務的資深人士負責外交與美國事務；鄭麗文則更重兩岸事務及交流，副主席多為熟悉兩岸關係的政治人物，並將國際部主任一職交由 30 歲青年董佳瑜掌管，呈現新世代風格。
鄭麗文日前也透過臉書向海外黨代表表示，美國一直是中華民國重要盟友，國民黨將維持對等、尊重、互惠健康的對美關係，持續深化外交，並承諾國民黨將成為區域和平的締造者，而非麻煩製造者。
此外，據了解，美國在台協會（AIT）預計本周安排與鄭麗文會面，討論國防預算、國防自主及台美關係等議題，但行程仍可能因颱風因素有所調整。
更多Newtalk新聞報導
控烏用300萬美金誘米格-31飛行員駕機投降! 俄戰機攜匕首導彈炸基輔報復
中港影視圈震動! 傳王家衛涉「不當言論」遭審查、被關的「他」遭稱已死 中共急駁斥
其他人也在看
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
沈伯洋事件 韓國瑜：總統生病讓別人吃藥
[NOWnews今日新聞]重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊...今日新聞NOWNEWS ・ 42 分鐘前
蕭美琴登歐洲議會！他戳破3假消息：造神
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同，他表示，「這次蕭副總統成功踏入歐洲議會，象徵著台歐共創歷史新頁」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
蔣萬安緊張了？王世堅點名親征台北市長 卓榮泰回應了
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導民進黨立委王世堅近期接受網路政論節目專訪時，點名行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君親自上陣參選台北市長，粉碎現任國民黨籍市長蔣萬安的連任之路。對此，卓榮泰今（11）日打趣回應，「我跟所有國人一樣，每4年都會去選一次台北市長」。今早8時55分，卓榮泰在行政院秘書長張惇涵與發言人李慧芝等人的陪同下，率各部會首長前往立法院進行施政報告並備質詢，同時於會前接受媒體聯訪。記者提問，王世堅接受專訪時，推薦您是適合代表綠營參選台北市長的人選，請教園長回應？對此，卓榮泰表示，「首都市長是一個非常重要的工作，一定要跟中央充分的配合，我跟所有國人一樣，每4年都會去選一次台北市長」。原文出處：快新聞／蔣萬安緊張了？王世堅點名親征台北市長 卓榮泰回應了 更多民視新聞報導權值點火！台股早盤漲逾300點 台積電開1490元降雨已破500毫米！鳳凰直擊西南部 氣象署：風雨恐「既大且久」惡鄰居！國軍偵獲中國11機艦出海擾台 1架次越中線闖我空域民視影音 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 15 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 18 小時前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜惹議！藍青年赴黨中央要求道歉被擋 畫面曝光
即時中心／潘柏廷報導國民黨主席鄭麗文近日赴馬場町出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而追思對象竟包含中共安插政府的「密使一號」吳石，對此，國民黨不分區提名人丁瑀，今（10）日下午前往黨中央要求鄭麗文向中華民國及百萬國軍英靈，站在孫中山銅像前鄭重道歉，但黨部相關人員聲稱他未申請場地便將其擋下，他只好站在門口受訪，他喊話，若對方不道歉，週三（12日）也會返回黨中央給鄭麗文神秘禮物。民視 ・ 1 天前
中國外交官薛劍嗆「斬首」！高市早苗不甩
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日表達，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，日本可根據安全保障法治行使集體自衛權的「存亡危機事態」，對此，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X上竟威脅要斬首高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
緬甸軍方清剿詐騙園區！近150棟建物遭拆 豪華建築化為瓦礫
（記者許皓庭／綜合報導）緬甸軍政府持續加大打擊境內詐騙產業的力道。軍方於9日宣布，將拆除位於泰國邊境一帶、曾被 […]引新聞 ・ 1 天前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
高市早苗不撤 「臺灣有事」發言 日經新聞：恐對日本不利
日本首相高市早苗說，「臺灣有事」可能讓日本陷入存亡危機，日本可依法行使自衛權，被大陸解讀為向臺灣釋放軍援訊號。大陸駐大阪總領事薛劍，在社群威脅要「斬首」高市，更讓事情演變成中日外交大戰。日本經濟新聞分析認為，高市對臺政策不再「戰略模糊」，可能會讓日本陷入不利的位置。TVBS新聞網 ・ 1 天前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中國威脅抓沈伯洋！公督盟喊話立院發聲譴責：藍白跟韓國瑜別裝聾作啞
中國重慶公安局日前宣布，以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查。央視更罕見以長篇專題報導，指控沈伯洋「從事分裂國家活動」，並且揚言可能發布通緝令全球抓捕。公督盟今（11）日指出這顯然是中國典型的「跨境鎮壓」措施，侵蝕台灣民主言論自由的空間。公督盟呼籲，立法院長韓國瑜與各黨應立即召開協商，以國會名義發聲，韓國瑜跟藍白更不該裝聾作啞，應向中國抗議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。針對韓國瑜宣稱賴清德與民進黨打斷台灣安全4隻腳的其中3隻（保護中華民國、保護民主自由、維護兩岸和平），卓榮泰下午視察蘇澳溪分洪工程受訪則表示，今天本來到宜蘭蘇澳地區應該要關心災情，不過一路上聽到韓國瑜的講話，就順著韓國瑜的話來說。卓榮泰提到，韓國瑜說一張桌子有4條腿代表不同意義，但這桌子上面還有兩盤菜，一盤是國民黨主席鄭麗文參加共諜活動，而這位共諜當時就是要消滅國民黨、中華民國，因此影響很大，更呼應中國現在要學習「吳石精神」的統戰號召，「但是這件事情，身為國會議長也有國民黨籍的韓院長迄今沉默不語」。他也說，另外一盤菜，則是中國針對國會議員沈伯洋發動全球追捕，此舉不僅違反自由民主人權，更是對人身安全的威脅；政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議長，而身為國會議長的韓院長迄今也沉默不語，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去，他應該要給國人一個明確的說法」。原文出處：快新聞／不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆 更多民視新聞報導徐巧芯啞口無言！質詢徐佳青「這1事」被反將一軍卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定賴清德籲率跨黨派立委聲援沈伯洋 韓國瑜竟反咬打斷3隻腳民視影音 ・ 44 分鐘前
蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家
【論壇中心／綜合報導】副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，總統賴清德表示，台灣自信走向國際，也要傳達訊息給國際社會「台灣是良善力量」，能對國際社會有所貢獻，也有助於全球的和平穩定，而駐歐盟大使謝志偉也在臉書曝光當時到機場接機影片，並表示「圓滿的接機，是達成任務的開始。飛機準時起飛，無失誤。飛機準時抵達，無失誤」。民進黨新北市議員卓冠廷今日在《頭家來開講》節目中指出，這件事情第一個成功的關鍵是「保密」，當時外館得知這個訊息之後，先跟外交部長林佳龍報告，而林佳龍再與總統賴清德報告，除了第一線少數在執行的同仁，府院黨幾乎沒有人知道，連副總統蕭美琴都不知情，整件事情保密到家，卓冠廷表示，保密這件事之所以重要，就是因為中國可能無所不用其極的想要阻撓，據了解，副總統蕭美琴直到歐洲方面「全開綠燈」後才得知這件事，最後賴總統才在會議中拍板，請副總統蕭美琴親自出席。除了副總統蕭美琴出席IPAC峰會之外，前總統蔡英文也出訪德國，並出席「柏林自由會議」發表演說，對於蔡英文、蕭美琴同一週相繼訪歐，曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰表示，這在過去是不可想像的，顯示台歐關係正顯著升溫。原文出處：頭家講(影)／蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家 更多民視新聞報導高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了自我感覺良好？白營民調曝「黃國昌能選贏蘇巧慧」 趙少康證實了連眾多中配都受不了檢舉！錢麗涉煽動武統 政府要審查她居留資格了民視影音 ・ 8 小時前
王世堅點「2大咖」選北市長！鍾佳濱：另類
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，黨秘書長徐國勇更是強調會有「更大咖」的人出來參選，帶動氣勢...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
被指吹捧蕭美琴IPAC演說、網酸「只是借場地」 黃暐瀚揭台灣外交血淚史：李登輝開刀被阻、連戰訪歐連記者會都不能開
黃暐瀚親揭台灣外交艱難史，回顧李登輝卸任赴日開刀遭阻、連戰1997年訪歐連記者會都無法召開的過往。他強調，不論藍綠執政，任何國際發聲機會都值得珍惜，以此回應網友對副總統蕭美琴IPAC演說的質疑，呼籲以國家利益為優先。風向台灣 ・ 4 小時前
中國戰狼竟嗆日相「敢幫台就斬首」 總統府強硬回擊了
即時中心／顏一軒報導日本新任首相高市早苗7日指出，倘若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權。不過，此番言論遭中國駐大阪總領事薛劍回嗆，如果日本膽擅自插手（台海的事），中方只好毫不猶豫「斬斷你們骯髒的脖子」。對此，總統府發言人郭雅慧今（10）日晚間回應，我政府嚴肅關注中國官員對日本所發出的威脅語句，這樣的行為顯已逾越外交禮節。民視 ・ 1 天前